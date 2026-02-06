6 Şubat'ın üçüncü yılında Furkan Apartmanı önünde adalet nöbeti: "Unutmuyoruz, affetmiyoruz, helalleşmiyoruz"

Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, depremin üçüncü yılında enkaz alanında adalet nöbeti tuttu. Binada eşi ve iki kızını kaybeden Özlem Taşdemir, "Biz 3 yıldır adalet mücadelesini sürdürüyoruz. Haklı davamızdan asla vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçerken, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yalnızca Furkan Apartmanı'nın yıkılması sonucu 51 kişi yaşamını yitirdi.

Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, depremin üçüncü yılında enkaz alanında adalet nöbeti tuttu. Adalet nöbetini CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP ​Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, CHP Gaziantep Milletvekilleri Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ziyaret etti.

Enkaz alanına karanfiller bırakan aileler, "Unutmak yok, affetmek yok, hellaşmek yok" sloganı attı.

"CANLARIMIZ İÇİN ADALET İSTİYORUZ"

Enkazda kaybeden 51 kişinin ismi okundu ve vatandaşlar "burada" diye haykırdı. Aileler adına yapılan açıklamada, "13 Şubat günü saat 10.00'da Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan duruşmamızda, bizi yalnız bırakmayan, adalete inanan vicdan sahibi herkesi yanımızda görmek istiyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız. Canlarımız için adalet istiyoruz" denildi.

"HAKLI DAVAMIZDAN ASLA VAZGEÇMİYORUZ, VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Binada eşi ve iki kızını kaybeden Özlem Taşdemir ise şöyle konuştu:

"Bundan 3 yıl önce, 6 Şubat 2023 saat 04.17'de, Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 400 bin konutlu ilçede yıkılan tek bina olan Furkan Apartmanı'nda 51 canımızı kaybettik. 'Kaybettik' demek ne kadar zorsa, '51' sayısını söylemek de o kadar zor. Çünkü bu bizim için bir sayı değil. Her biri bir can, her biri bizim bir parçamız. Her biri hayalleri, hayatları yarım kalmış insanlardı. Geride sevdiklerini bırakan insanlardı. Biz 3 yıldır adalet mücadelesini sürdürüyoruz. Haklı davamızdan asla vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Unutmuyoruz, unutturmayacağız. 13 Şubat'ta karar duruşmamız görülecek. Her zaman olduğu gibi yine orada olacağız. Adalete güvenmek istiyoruz. İnanmak istiyoruz. Herkes için adil bir sonuç istiyoruz. Bu dayanışmada, bu davamızda herkesi yanımızda görmek istiyoruz. Vicdan sahibi, adalete inanan herkesi o gün yanımızda bekliyoruz"

"UNUTMUYORUZ, AFFETMİYORUZ, HELALLEŞMİYORUZ"

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da yaptığı konuşmada, deprem davalarında yaşanan cezasızlığa dikkat çekerek “Acılarımız hâlâ taze, adalet yerini bulmadı. Failler rant düzenine ve cezasızlığa güveniyor. Biz unutmuyoruz, affetmiyoruz, helalleşmiyoruz” dedi.

"RESMİ KURUMLARA DÜŞEN GÖREV YAS TUTMAK DEĞİLDİR"

Depremde Adana'da yıkılan Belük Apartmanı'nda eşi ve çocuklarını kaybeden Oğuz Soyubey de dayanışmaya geldiğini belirtterek, "Resmi kurumlara düşen görev yas tutmak değildir. Helalleşmek değildir. Resmi makamlara düşen; yüz binlerce insanın yaşamını yitirdiği böyle bir felakette, dünden bugüne ihmali, imzası ve yetkisi bulunanları ortaya çıkarmaktır" dedi.