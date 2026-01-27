6 Şubat Platformu'ndan anma ve yürüyüş çağrısı: "Üç yıldır enkazın içindeyiz!"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla bir basın açıklaması düzenleyen 6 Şubat Platformu, depremin üzerinden geçen 3 yılda sorularla, belirsizliklerle ve sorunlarla yaşadıklarını vurguladı.

Depremzedelerin hâlâ sağlıksız koşullarda yaşadıkları kaydedilen açıklamada, "Hâlâ yoksulluğa, güvencesizliğe, belirsizliğe, günlerce süren elektrik kesintilerine, toza, çamura mahkum ediliyoruz. Affetmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

5 Şubat Perşembe günü saat 17.00’de Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi önünde Saray Caddesi’ne yürüyeceklerini, 6 Şubat Cuma günü saat 04.17’de ise Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlenecek sessiz yürüyüşle yaşamını yitirenleri anacaklarını vugulayan platform Hatay halkını, meslek örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini, siyasi partileri ve basın emekçilerini destek olmaya çağırdı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Depremin ardından kentte bulunan meslek örgütleri, sendikalar, dernekler, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri olarak yitirdiğimiz canlarımızı anmanın, memleketimizin sesini haykırmanın en güçlü halini yaratmak üzere 50'yi aşkın kurumun bir araya gelerek oluşturduğu 6 Şubat Platformu olarak daha önce söylediğimiz gibi yine söylüyoruz: Unutmadık, Unutturmayacağız!

6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti.

Yitirdiklerimize verdiğimiz sözü unutmuyoruz; üç yıldır sorularla, belirsizliklerle ve sorunlarla yaşıyoruz.

İyileşmedik, Normalleşmedik!

6 Şubat’ta on binlerce canımızı toprağa verdik.

Aradan üç yıl geçti ama biz hâlâ enkazın içindeyiz.

Hâlâ barınamıyoruz.

Hâlâ sağlıksız koşullarda yaşıyoruz.

Hâlâ yoksulluğa, güvencesizliğe, belirsizliğe, günlerce süren elektrik kesintilerine, toza, çamura mahkum ediliyoruz.

Affetmiyoruz!

Yetkililer 'Hatay’da hayat normalleşti' diyor, buraya geldiklerinde kameraların önünde 'muazzam bir kent yarattık' diye masallar anlatıyor. Biz her gün bu kentin sokaklarını adımlayanlar olarak söylüyoruz:

Hatay makyajlanıyor, vitrin süsleniyor.

Ama enkazın altındaki gerçekler yaşamlarımızı dayanılmaz, memleketimizi yaşanmaz kılıyor.

Yitirdiklerimizi anmak,

üç yıldır çözülemeyen sorunlarımızı haykırmak,

ve memleketimizin gerçek sesini duyurmak için yürüyoruz.

5 Şubat Perşembe günü saat 17.00’de Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi önünde buluşuyor, Saray Caddesi’ne yürüyoruz.

Bu yürüyüş, bir itirazdır.

“Biz buradayız ve vazgeçmiyoruz” yürüyüşüdür.

Bu yürüyüş, Hatay'ın duyulmayan sesini duyurma yürüyüşüdür.

6 Şubat Cuma günü saat 04.17’de ise sessiz bir yürüyüşle Uğur Mumcu Meydanı’na yürüyecek, yitirdiklerimizi anacağız.

Tüm Hatay halkını,

meslek örgütlerini,

demokratik kitle örgütlerini,

siyasi partileri ve basın emekçilerini

hem yitirdiklerimizi anmaya hem de gerçekleri birlikte haykırmaya çağırıyoruz.

Unutmak Yok

Affetmek Yok

Helalleşmek Yok"