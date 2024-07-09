6 Şubat'ta ailesini kaybetmişti: Deprem bölgesinde çalışmaya zorlanan işçi intihar etti

Tez Koop-İş’in Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda çalışan üyesi Cihangir Emre Küçüker, 6 Şubat'ta ailesinin ve akrabalarının hayatını kaybettiği Malatya'da çalışmaya zorlanması nedeniyle yaşamına son verdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) çalışanı Cihangir Emre Küçüker, yaşadığı mobbing nedeniyle intihar ederek yaşamına son verdi.

Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez Koop-İş), Küçüker'in ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Duyuruda, Cihangir Emre Küçüker'in TKDK Malatya İl Koordinatörlüğü'nde çalışırken 6 Şubat depremlerinde annesini, babasını, kardeşini ve akrabalarını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Küçüker'in yaşadığı kayıplar nedeniyle hayatını Malatya’da sürdürmesinin ruh sağlığını olumsuz etkilemesi nedeniyle 2023 yılında Manisa İl Koordinatörlüğü'nde görevlendirildiği ifade edilen duyuruda, "Ne var ki TKDK yönetimi, geçici görevlendirmeyi afetzedeler, hasta ve hasta yakınları ile sınırlı tutmadı. Kayırmacı uygulamalara imza atarak geçici görevlendirmelerin iş akışını olumsuz etkilemesine neden oldu. Yaşanan olumsuzluğu gidermek için ise yalnızca kayırmacılık sonucu geçici görevlendirdiği çalışanların değil; afetzede, hasta ve hasta yakını çalışanları da içerecek şekilde geçici görevlendirdiği tüm çalışanların görevlendirmelerini geçtiğimiz hafta iptal etti" denildi.

Küçüker'in kayıpları ile hatırladığı Malatya’ya geri dönmeye zorlandığı belirtilen duyuruda, "Ne var ki Malatya’ya döndüğünde yaşadığı kayıpların acısına dayanamayacağını düşünerek yaşamına son verdi" ifadelerine yer verildi.

"HAKSIZ VE HUKUKSUZ UYGULAMALAR"

Mobbing sonucu yaşamına son veren Küçüker'in ölümünün iş cinayeti olduğu vurgulanan duyurunun devamında şunlara yer verildi:

"Çalışanların yalnızca fiziksel değil sosyal ve ruhsal yönden de sağlıklı durumda olmasının önemsendiği, Mobbing ve kayırmacılığın son bulduğu bir çalışma yaşamı için mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtiyor; Cihangir Emre Küçüker’i ve işverenlerin haksız/hukuksuz uygulamaları sonucu yaşamını yitiren tüm işçileri özlem ve saygıyla anıyoruz."