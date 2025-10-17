6 Şubat'ta yıkılan binaya Elazığ depreminden sonra "sağlam" demişler: Mahkemeden yeni bilirkişi raporu kararı

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde aralarında ulusal sporcuların da bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiği Kırçuval Oteli davasının duruşması görüldü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Kırçuval Oteli saniyeler içinde yıkılmış; Malatya Büyükşehir Belediyespor'a bağlı 6 voleybolcu ve 4 ampute futbolcunun da aralarında bulunduğu toplam 21 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Otelin 2012 yılına kadar ilk işletmecileri olan Aziz Murat Palancı ve Fırat Palancı, 2012 yılı sonrasında otelin işletmesini devralan Saffet Kırçuval ile deprem döneminde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı olan Zafer Kırçuval, teknik uygulama sorumlusu/fenni mesul/şantiye şefi Serpil Yoloğlu ve Fatma Altaş, yapı ruhsatlarını onaylayan İmar İşleri Müdürü Mustafa Bingöl, mimari tadilat projesini onaylayan kamu görevlisi Alper Yiğit, statik tadilat projesini onaylayan kamu görevlisi Mustafa Hakan Büker, statik tadilat proje müellifi Hayriye Doğan ve İsmail Yalçınkaya hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

11 sanığın tutuksuz yargılandığı Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, otelde hayatını kaybeden sporcuların aileleri, tutuksuz sanıklardan Zafer Kırçuval, Saffet Kırçuval, Aziz Murat Palancı, Fatma Altaş, Serpil Yoloğlu ve Hayriye Doğan ile taraf avukatları katıldı.

AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI SANIK HER ŞEYİ SÜMEN ALTI ETMİŞ

Mahkeme başkanı, bilirkişi raporunun dosyaya ulaştığını belirterek, müştekilerin dinlenmesine geçti. Milli voleybolcu Emincan Kocabaş ve Murat Çiloğulları'nın ailesi, sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti. Bilirkişi raporunu kabul etmediğini belirten Mehmet Can Ağırbaş'ın annesi Zeliha Ağırbaş, "Otelin Elazığ depreminde ağır hasar aldığını Malatya biliyor. Biz bunu ispat edemiyoruz. Zafer Kırçuval, belediye başkan yardımcısı olduğu için her şeyi sümen altı etmiş. Cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Müşteki avukatı Çağrı Sarıoğlu, "Bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz. Bununla ilgili itirazımızı yazılı olarak dosyaya sunacağız. Ayrıca 3. İdare Mahkemesi'nde kamu davası açtık. Buradaki bilirkişi raporu ile bu rapor arasında çelişki var. Yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Tutuksuz sanık Fatma Altaş, "Benim binanın kaba inşaatıyla ilgili sorumluluğum bulunmamakta. Ben kaba inşaat bittikten sonraki ince işlerden sorumluyum. Benim sorumluluk alanımla ilgili değerlendirme raporda yok. Ben sadece ince işlerle ilgili projede bulunmaktayım, raporda bununla ilgili açıklama olmalıydı. Ben mimarım, inşaat aşamasında sorumluluğum yok" iddiasında bulundu.

Tutuksuz sanık Aziz Murat Palancı, "Bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Yeni rapor talep ediyorum" dedi.

Tutuksuz sanık Hayriye Doğan da bilirkişi raporunu kabul etmediğini belirterek, "Statik proje müellifiyim. Yaptığım projeye uyulmamış. S5 kolonu yapılmamış. Benim bunda bir sorumluluğum yok" diye konuştu.

Tutuksuz sanık Serpil Yoloğlu, "İlk mimari projesini ben çizdim. 94-95 yıllarında görev yaptım. Bu süre zarfında inşaat ancak subasmanı seviyesine geldi. Daha sonra yapılan işlerle benim illiyet bağım kalmamıştır" dedi.

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ “BİNA SAĞLAM” DEMİŞ

Mahkeme başkanının "Siz 2020 Elazığ depremi sonrası bir hasar tespit yaptırdınız mı" sorusuna tutuksuz sanık Saffet Kırçuval, "2020 depreminden sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde geldiler, inceleme yaptılar 'sağlam' dediler. Biz herhangi bir tespit yaptırmadık" diye yanıt verdi.

Mahkeme başkanının aynı soruyu yönelttiği tutuksuz sanık Zafer Kırçuval da "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde geldiler, inceleme yaptılar 'sağlam' dediler. Biz herhangi bir tespit yaptırmadık" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA 13 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Sanık avukatları, bilirkişi raporunu kabul etmediklerini belirterek yeni bir rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 2020 Elazığ depreminde yapılan hasar tespitine ilişkin ıslak imzalı evrak ve tutanakların istenmesine, farklı bir üniversiteden bilirkişi heyeti raporu alınmasına karar vererek duruşmayı 13 Şubat 2026 tarihine erteledi.