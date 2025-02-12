6 Şubat’ta servet harcamışlar

AKP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenler için milyonlarca liralık harcamaya imza attığı ortaya çıktı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Büyükşehir Belediyesi’nin kasasından 17 milyon 536 bin TL harcandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi 31 Ocak 2025’te, “Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi İlgili Kurum Kuruluşlar Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Da Katılacağı Vatandaşlara Açık Deprem Şehitlerini Anma Programı Organizasyon Hizmet Alımı İşi” adı altında ihale düzenledi. Sadece Erbay Reklam, Organizasyon Şirketi’nin katıldığı ihalede belediye ile şirket arasında 13 milyon 275 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi 29 Ocak 2025’te de “6 Şubat Anısına Yapılacak Organizasyon Hizmet Alımı” adı altın ihale düzenledi. Bu ihale de 4 milyon 261 bin TL teklif veren Art İstanbul Şirketi’ne verildi.

İki ihale de Kamu İhale Kanunu’nun “afet, salgın hastalıklar ile ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması gibi acil durumlarda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen “pazarlık” usulüyle yapıldı