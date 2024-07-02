6 Temmuz hangi burç? 6 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 6 Temmuz hangi burç sorusu ise 6 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 6 Temmuz hangi burç? İşte 6 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

6 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 6 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 6 Temmuz hangi burç? İşte 6 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

6 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

6 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

6 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

6 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 6 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 6 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 6 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 6 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

6 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1793 - Jacob de Kempenaer, Hollanda'nın ikinci Başbakanı (ö. 1870)

1796 - I. Nikolay, Rus Çarı (ö. 1855)

1817 - Albert von Kölliker, İsviçreli anatomist ve psikolog (ö. 1905)

1818 - Adolf Anderssen, Alman satranç ustası (ö. 1879)

1832 - I. Maximilian, Meksika İmparatoru (ö. 1867)

1858 - John Hobson, İngiliz ekonomist ve sosyal bilimci (ö. 1940)

1873 - Dimitrios Maximos, Yunan bankacı ve siyasetçiydi (ö. 1955)

1885 - Ernst Busch, Almanya'nın subayı ve Nazi Almanyası'nın Generalfeldmarschall'i (ö. 1945)

1886 - Marc Bloch, Fransız tarihçi (ö. 1944)

1897 - Annette Kellermann, Avustralyalı bir profesyonel yüzücü, vodvil yıldızı, sinema oyuncusu ve yazardır (ö. 1975)

1898 - Hanns Eisler, Alman ve Avusturyalı besteci (ö. 1962)

1899 - Susannah Mushatt Jones, Amerikalı en uzun yaşayan kişi (ö. 2016)

1903 - Hugo Theorell, İsveçli biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1982)

1905 - Juan O'Gorman, Meksikalı mimar ve duvar resmi sanatçısı (ö. 1982)

1907 - Frida Kahlo, Meksikalı ressam (ö. 1954)

1912 - Heinrich Harrer, Avusturyalı dağcı, gezgin, coğrafyacı ve yazar (ö. 2006)

1912 - Molly Yard, Amerikalı feminist (ö. 2005)

1921 - Nancy Reagan, ABD Başkanı Ronald Reagan'ın eşi (ö. 2016)

1923 - Wojciech Jaruzelski, Polonya Devlet Başkanı (ö. 2014)

1925 - Bill Haley, Amerikalı şarkıcı (ö. 1981)

1925 - Gazi Yaşargil, Türk bilim insanı ve nörocerrah

1927 - Janet Leigh, Amerikalı oyuncu (ö. 2004)

1928 - Leyla Umar, Türk gazeteci (ö. 2015)

1931 - Antonella Lualdi, İtalyan oyuncu ve şarkıcı (ö. 2023)

1931 - Murad Wilfried Hofmann, Alman siyasetçi ve yazar (ö. 2020)

1931 - Della Reese, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (ö. 2017)

1935 - Tenzin Gyatso, Tibet'in dini önderi (Dalay Lama) ve Nobel Barış Ödülü sahibi

1937 - Vladimir Aşkenazi, Rus piyanist ve orkestra şefi

1937 - Ned Beatty, Amerikalı aktör

1937 - Michael Sata, bir Zambiyalı politikacı (ö. 2014)

1940 - Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'ın 1. Devlet Başkanı

1941 - David Crystal, İngiliz dilbilimci, akademisyen ve yazar

1944 - Bernhard Schlink, Alman akademisyen, yargıç ve yazar

1945 - Bill Plager, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu (ö. 2016)

1946 - George W. Bush, ABD'nin 43. Başkanı

1946 - Fred Dryer, Amerikan futbolu oyuncusudur

1946 - Peter Singer, Avustralyalı filozof

1946 - Sylvester Stallone, Amerikalı sinema oyuncusu

1948 - Nathalie Baye, Fransız film, TV ve sahne oyuncusu

1949 - Noli de Castro, Filipinler'in siyasetçisi ve eski gazeteci

1951 - Geoffrey Rush, Avustralyalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1952 - Hilary Mantel, İngiliz roman yazarı ve eleştirmen (ö. 2022)

1952 - Adi Shamir, İsrailli kriptograf

1953 - Nanci Griffith, Amerikalı country folk şarkıcısı, söz yazarı ve gitarist (ö. 2021)

1958 - Haldun Boysan, Türk sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2020)

1958 - Jennifer Saunders, İngiliz oyuncu ve şarkıcı

1967 - Petra Kleinert, Alman oyuncu

1970 - Roger Cicero, Rumen-Alman müzisiyen

1970 - Inspectah Deck, Amerikalı rapçi ve albüm yapımcısı

1970 - Salim Nizam, Şair, öğretmen ve yazar

1971 - Regla Bell, Kübalı voleybolcu

1972 - Ata Demirer, Türk oyuncu, tiyatrocu, stand-upçı, şarkıcı ve sunucu

1972 - Levent Üzümcü, Türk tiyatro oyuncusu

1974 - Diego Klimowicz, Arjantinli emekli futbolcu

1974 - Zé Roberto, Brezilyalı futbolcu

1975 - 50 Cent, Amerikalı rap şarkıcısı

1975 - Sebastián Rulli, Arjantin-Meksikalı aktör ve model

1976 - Rory Delap, İrlandalı millî futbolcudur

1977 - Maks Mirni, Beyaz Rus eski profesyonel tenisçi

1978 - Adam Busch, bir Amerikan oyuncu

1979 - Kevin Hart, Amerikalı komedyen, oyuncu, yapımcı ve metin yazarı

1980 - Eva Green, Fransız oyuncu ve model

1980 - Pau Gasol, İspanyol basketbolcu

1980 - Joell Ortiz, Amerikalı rapçi

1981 - Roman Şirokov, Rus millî futbolcu

1982 - Misty Upham, Amerikalı oyuncudur (ö. 2014)

1984 - Zhang Hao, Çinli buz patenci

1985 - Melisa Sözen, Türk oyuncu

1986 - David Karp, Amerikalı girişimci ve yazılımcı

1987 - Victoraş Astafei, Rumen futbolcu

1987 - Kate Nash, İngiliz şarkıcı, söz yazarı, müzisyen ve oyuncu

1990 - Jae Crowder, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1990 - Magaye Gueye, Fransız asıllı Senegalli futbolcu

1994 - Joan Jordán, İspanyol futbolcu

6 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

6 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

6 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

6 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

6 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 6 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

6 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

6 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

6 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

6 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 6 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.