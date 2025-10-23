6 ülkeden 16 şair İstanbul’da

Birgül BİRBEN

VIII. Çevrimdışı İstanbul Uluslararası Şiir Festivali 6 - 8 Kasım arasında 6 ülkeden toplam 16 şairin katılımıyla gerçekleşiyor. Buharlaşan Gerçeklik temasını gündeme getirecek olan festivalin bu sene onur konuğu Enis Batur.

Letonya'nın konuk ülke olduğu festival, çağımızda gerçeğin çözülüşünü fakat yerini bulamadan yaşamlarımızdan geçişini anlamak üzere bir sorgulama çağrısında bulunuyor. Bu kapsamda farklı ülkelerden şairler arasında dostluk, paylaşım ve iş birliğini sürdürüyor. Festival; çağdaş şiirin önemli isimleri rehberliğinde üniversite etkinlikleri, yuvarlak masa toplantısı ve şiir okumalarıyla edebiyat severleri 3 gün sürecek bu kapsamlı etkinliğe davet ediyor.

Festivale davet edilen şairler: Enis Batur (Onur Konuğu), Arvis Viguls (Letonya), Burcu Şahin (İsveç), Elif Sofya, François Coudray (Fransa), Guntars Godins (Letonya), Güven Turan, Inga Gaile (Letonya), James Matthew Appleby (İngiltere), Kristine Kocan (Slovenya), Madara Gruntmane (Letonya), Mati Shemoelof (Almanya), Mehtap Meral, Mevlüt Oğuz, Ömer Erdem, Zeynep Köylü.