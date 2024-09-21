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6 üniversiteye rektör atandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı rektörlerin atanma ve görevden alınma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güncel
  • 21.09.2024 00:47
  • Giriş: 21.09.2024 00:47
  • Güncelleme: 21.09.2024 01:23
Kaynak: AA
6 üniversiteye rektör atandı
AA

Bazı üniversitelere rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik, İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nusret Akpolat, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı atandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Eyüp Debik getirildi.

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