6 yaşındaki çocuğu kaçırmak isterken yakalanan 71 yaşındaki şahıs tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, okula giden çocuğu bisikletiyle kaçırmaya çalıştığı öne sürülen 71 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi'nde bir okulun önünde meydana geldi. Okul önünde bekleyen 71 yaşındaki Ferruh B. İsimli şahıs, 6 yaşındaki D.A. isimli çocuğu bisikletine bindirip götürmeye çalıştı. Olayı görenler şahsı durdurup çocuğu aldılar.

Şahıs ise bisikletiyle kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Ferruh B'nin, ifadesinde, "Çocuğu okula götürecektim" dediği öğrenildi.

Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.