6 yaşındaki Şirin'in cesedi Şişli'de mezarlıkta bulundu: Bir kişi gözaltında!
Şişli'de kayıp olarak aranan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu. Polisin mezarlık çevresindeki incelemeleri için güvenlik önlemleri alırken 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Şişli’de iki gündür kayıp olarak aranan kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu, cinayet şüphelisi gözaltına alındı.
Feriköy Mahallesi’nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi için çalışma yürütüldü.
CANSIZ BEDENİ FERİKÖY MEZARLIĞI'NDA BULUNDU
Bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesiyle Feriköy Mezarlığı'nda kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.E.H’nin cesedinin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yaptı.
Cinayet şüphelisi gözaltına alındı.