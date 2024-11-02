6 yaşındaki Şirin'in cesedi Şişli'de mezarlıkta bulundu: Şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Şişli’de iki gündür kayıp olarak aranan kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu, cinayet şüphelisi kağıt toplayıcısı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Feriköy Mahallesi’nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi için çalışma yürütüldü.

CANSIZ BEDENİ FERİKÖY MEZARLIĞI'NDA BULUNDU

Bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesiyle Feriköy Mezarlığı'nda kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirin Elmas Hanilçi'in cesedinin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yaptı.

SUÇ KAYDI VARMIŞ

Cinayet şüphelisi gözaltına alındı. Örün, emniyette verdiği ilk ifade de Feriköy Mezarlığı içerisinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etmişti. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Daha önceden de suç kaydının olduğu öğrenilen Mustafa Örün, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.