6 yaşındaki Şirin'in katili ilk kez hakim karşısına çıkıyor

İstanbul Şişli'de Feriköy Mezarlığı'nda 31 Ekim 2024'te 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Hanilçi'nin yargılandığı davanın ilk duruşması saat 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

NE OLMUŞTU?

6 yaşındaki Elmas Hanilçi, 31 Ekim'de İstanbul'un Şişli ilçesinde kaybolmasından 2 gün sonra gece saatlerinde cansız bedeni bulunmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Şirin Elmas Hanilçi'in cesedinin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yapmasının ardından kağıt toplayıcısı Mustafa Örün gözaltına alınmıştı. Örün, emniyette verdiği ilk ifade de Feriköy Mezarlığı içerisinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.

Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Örün'ün daha önceden de suç kaydının olduğu öğrenilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Örün, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi raporuna göre Şirin'in vücudunda ve dış genital organlarında travmatik bulgular saptandığı, ölümünün ise boğulma nedeniyle oksijensiz kalma sonucu meydana geldiği belirtilmişti.

Hazılanan iddianamede, olayın ardından tutuklanan sanığın ifadesinde, Feriköy'de kağıt toplarken karşılaştığı küçük kızın 100 lira istediğini, kendisinin de yanında para olmadığını söylediğini ileri süren sanık Örün'ün, "Sonrasında yürümeye devam ettim. Bu kız da peşimden gelmeye başladı. Yürüme esnasında benden iki kez daha para istedi. Birlikte Feriköy Mezarlığı'na kadar yürüdük. Ben param olmadığını söyledikçe çocuk, 'Sende para var' şeklinde karşılık veriyordu. Mezarlık dış kapısından içeriye girdiğimde kız da benimle birlikte girdi" dediği belirtilmişti.

Örün'ün ifadesinde, mezarlıktayken kız çocuğunun tekrarlanan para taleplerini reddettiğini, çocuk kendisine hakarette bulununca da sinirlendiğini ileri sürdüğü kaydedilen iddianamede, sanığın, çocuğun üzerindeki eşarbı alıp ağzına tıkayarak cinsel istismarda bulunduğunu, sonrasında da eşarbı boğazına dolayıp çocuğu boğduğunu itiraf ettiği anlatılmıştı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede sanık Örün'ün, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" ve "cinsel amaçla çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıldan 21 yıla kadar hapis, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan ise 18 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.