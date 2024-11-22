6 yaşındaki Talha'ya 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü çarpıp, kaçmış
İzmir'de 6 yaşındaki Muhammed Talha Öner'e çarpan sürücünün 17 yaşındaki ehliyetsiz M.A. olduğu belirlendi. M.A. gözaltına alınırken tedavi altındaki Muhammed Talha Öner'in hayati tehlikesi devam ediyor.
İzmir'in Konak ilçesinde otomobili ile 6 yaşındaki Muhammed Talha Öner'e çarpıp, hastaneye götürdükten sonra kaçan 17 yaşındaki M.A. görüntülerden tespit edilip, yakalandı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.
Kaza, 15 Kasım'da Çimentepe Mahallesi 699 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü otomobiliyle sokakta oynayan Muhammed Talha Öner'e çarpıp, sürükledi. Sürücü, yaralanan Öner'i otomobiliyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Kucağındaki Muhammed Talha'yı bir yakınıyla hastaneye bırakan sürücü, otomobilini park etme bahanesiyle kaçtı. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın ardından Muhammed Talha, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Muhammed Talha Öner'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Konak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ehliyetsiz sürücü M.A.'yı dün akşam saatlerinde gözaltına aldı. M.A.'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.