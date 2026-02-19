6 yıl hapis cezası almıştı: Ahmet Özer davasında “3 sayfalık” gerekçeli karar

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında kamuoyunda “Kent Uzlaşısı Davası” olarak bilinen yargılamada verilen 6 yıl 3 ay mahkûmiyet kararının gerekçesi açıklandı. Yaklaşık 9 ay tutuklu kalan Özer’in dosyası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlandı.

Özer'in avukatlarından Hüseyin Ersöz açıklanan gerekçeli kararın ardından sosyal medya platformu X'ten yazılı bir açıklama yayımladı.

"LEHE DELİLLER GÖZARDI EDİLDİ"

Kararın hukuksuz olduğunu savunan Ersöz, "Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, kamuoyunda "Kent Uzlaşısı Davası" adıyla bilinen süreçte yaklaşık 9 ay tutuklu kalmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "hukuka aykırı şekilde" hakkında mahkumiyet kararı verildi. Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kararda tüm yargılama safahatında toplanan "lehe delillerin" tamamının gözardı edildiğine şahit olduk" dedi.

"SADECE 3 SAYFA"

121 sayfadan oluşan gerekçeli kararın ilk 43 sayfası iddianame ve Savcılığın esasa ilişkin mütalaasının; 43-86. sayfaları ise Ahmet Özer'in savunmalarından ibaret olduğunu söyleyen Ersöz, "86-99. sayfalar gizli tanık beyanlarından, 100-116. sayfalar ise Mahkemenin yazışmaları sonucu dosyaya giren lehe delillerden oluşuyor. '116-119. sayfalar Mahkeme değerlendirmesi', 119-121. sayfalar ise hüküm bölümünden ibaret. Özetle Mahkemenin mahkumiyet kararına gerekçe oluşturan değerlendirmeleri, 'sadece 3 sayfa'!" diye konuştu.

Ersöz, "Mahkemenin hükmünü, gizli tanık beyanlarına dayandırdığını, bu beyanlara dair duruşmalarda defalarca kez açıklanan "onlarca çelişkinin" göz ardı edildiğini, lehe delillerin yok sayıldığını, Mahkemenin yapmış olduğu yazışmalara resmi kurumlardan verilen lehe cevapların dikkate alınmadığını, "varsayımlar" ve "faraziyeler" üzerinden hüküm tesisine gidildiğini görüyoruz. Örgüt üyeliği için gerekli yasal şartlar oluşmamışken, iddianamedeki iddiaların yine dosya içindeki cep telefonu sinyal bilgileriyle çürütülmesine karşın verilen bu kararı, Ahmet Özer'in hukuk güvenliğini ilgilendiren bir sorunun yansıması olarak yorumluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.