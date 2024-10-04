6 yılda 1,3 milyon okul terki: 4+4+0 sistemi

Okul çağında olmasına rağmen eğitimin dışında yüz binlerce çocuk bulunuyor. 4+4+4 sistemine geçildikten sonra 12 yıl eğitim zorunlu olmasına rağmen çocukların büyük bir kısmı ortaokuldan itibaren okulu bırakıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın istatistiklerine göre her yıl 8’inci sınıftan mezun olan çocuklar liseye kaydolmuyor. Üstelik bu çocukların sayısı hiç de az değil. 2017-2018’den itibaren 8’inci sınıfa kadar okuyan yaklaşık 1,3 milyon çocuk açıköğretim de dahil olmak üzere liselere kayıt yaptırmadı. 4+4+4 sistemi bu çocuklar için 4+4+0 olarak son buldu.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında ortaokuldan 1 milyon 191 bin 856 öğrenci mezun oldu. Ancak sonraki yıl liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı 1 milyon 55 bin 220’de kaldı. Mezun olanla kayıt yaptıran öğrenciler arasındaki fark 136 bin 636 oldu.

2018-2019’da benzer bir tablo ortaya çıktı. Ortaokuldan mezun olan sayısı 1 milyon 233 bin 861 olarak gerçekleşti. Buna karşın yaz tatilinin ardından herhangi bir liseye giriş yapan öğrenci sayısı ise 1 milyon 69 bin 162 oldu. Kayıt yaptıran öğrenci sayısı mezun olanlardan 164 bin 699 daha azdı.

2019-2020’de ise 4+4+4’ün ilk senesinde ilkokula başlayanlar ortaokuldan mezun oldu. Bu da hem mezun sayısını hem de kayıt yaptırmayan sayısında artışa neden oldu. Mezun olan öğrenci sayısı o yıl tam 1 milyon 700 bin 560’tı. Bu öğrencilerin 209 bin 93’ü okulu bıraktı. Eğitim-öğretim yılı başında liselere kaydolan öğrenci sayısı 1 milyon 491 bin 467’ydi.

Okulu bırakanlardaki artış sonraki yıl da devam etti. Liseye kaydolmayan öğrenci sayısı 254 bin 995’e yükseldi. 2020-2021’de ortaokuldan mezun olan sayısı 1 milyon 328 bin 168 olmasına rağmen sonraki yıl bunların sadece 1 milyon 73 bin 173’ü liseye kayıt yaptırdı.

Ortaokuldan sonra en çok okul bırakan sayısı ise 2021-2022 mezunlarının arasından çıktı. 1 milyon 282 bin 838 öğrenci mezun olurken yaz tatilinden sonra liseye kayıt yaptıran sayısı 1 milyon 13 bin 744’te kaldı. Aradaki fark tam 269 bin 94 oldu.

Mezun istatistiğinin yayımlandığı son yıl olan 2022-2023’te ortaokulu bitiren öğrenci sayısı 1 milyon 293 bin 22’ydi. Ancak geçen yıl bu çocukların 1 milyon 29 bin 423’ü liseye başladı. Geçen yıl liseye hiç başlamadan eğitimi bırakan öğrenci sayısı 263 bin 599’da kaldı.

Bu yıllar boyunca toplam mezun olan öğrenci sayısı 7 milyon 865 bin 606 oldu. Fakat mezun olan öğrencilerin 1 milyon 298 bin 116’sı okulu bıraktı. Okulu bırakan öğrenci oranı yüzde 16 olarak gerçekleşti. Neredeyse her öğrenciden biri okula devam etmedi.