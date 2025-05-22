6 yılda milyarlar aktı: Maarif öğrencinin yemeğini yiyecek

Türkiye Maarif Vakfı, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ardından kuruldu. Vakfın kuruluş amacı, “Yurtdışındaki FETÖ okullarını devralmak” olarak açıklandı. Kuruluş yasasında yer almasına karşın yönetiminde Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisinin bulunmadığı Türkiye Maarif Vakfı, kısa sürede geniş yetkiler ile donatıldı.

OECD’nin son olarak yayınladığı “Hayat nasıl?” 2024 yılı raporuna göre ülkemizdeki her 5 çocuktan 1’i okula aç giderken yetki alanı giderek genişleyen vakfa eğitim bütçesinden hemen her yıl fahiş tutarlarda para ayrıldı. Bütçeden 2019 yılında 422,5 milyon TL, 2020 yılında 684 milyon TL pay alan vakfa aktarılan tutar, 2021 itibarıyla 10 haneli rakamlara ulaştı.

MİLYARLARCA LİRA

Vakıf, 2021 ve 2022 yıllarında bütçeden sırasıyla 1,7 milyar TL ve 1,8 milyar TL pay aldı. 2023 yılında eğitim bütçesinden Maarif Vakfı'na aktarılan para ise kayıtlara, 2 milyar 955 milyon TL olarak geçti. Vakfa 2024 yılında ayrılan kaynak ise 5 milyar 702 milyon TL oldu.

21 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ise Maarif Vakfı’nın eğitim bütçesinde açtığı karadeliğin 2025 yılında da büyüyeceğini ortaya koydu. Vakfa, merkezi yönetim bütçesinden 2025 yılında 6 milyar 774 milyon 954 bin TL aktarılacağı bildirildi. Eğitim alanında kritik önemdeki birçok uygulamanın kaynak yetersizliği nedeniyle hayata geçirilemediğini belirten eğitimciler, veliler ve öğrenciler karara tepki gösterdi.

CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, “Çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkı için kullanılması gereken kaynaklar, çocuklarımızdan esirgenip yandaş vakıflara aktarılamaz. Bakanlığın ve devletin sorumluluğu önce çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamaktır” dedi.

REKOR KAYNAK

Maarif Vakfı’na eğitim bütçesinden aktarılan toplam kaynak, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2019: 422,5 milyon TL

• 2020: 684 milyon TL

• 2021: 1,7 milyar TL

• 2022: 1,8 milyar TL

• 2023: 2,9 milyar TL

• 2024: 5,7 milyar TL

• 2025: 6,7 milyar TL

YETKİ KARMAŞASI

MEB Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Maarif Vakfı ile aynı alanlarda çalışmaktan yakınıyor. MEB, vakfın kaynakların etkin kullanımına engel olduğunu belirtiyor. Müdürlüğün 2019’a yönelik faaliyet raporunda yer alan, “Zayıflıklar” bölümünde, “Söz konusu kurum ve kuruluşlarla iletişimin artırılıp farklı sahalara yönlendirme yapılarak devletin kaynakları daha etkili ve verimli kullanılmalıdır” ifadeleri kullanılıyor.

YURTDIŞI TEMASLARI

Yurtdışındaki cemaat okullarını devralmak amacıyla kurulan vakıf, Gülen yapılanmasının eğitim alanında faaliyet yürüttüğü ülkeler ile diplomatik temaslar kuruyor. Vakfın 2024 yılına yönelik verileri ise temasların istenilen sonucu vermediğini ortaya koyuyor. Vakfın devralması gereken 767 okuldan halen 537’sini 2024 yılında halen teslim alamadığı belirtiliyor.

HER KITADA VAR

Maarif Vakfı, 55 ülkede faaliyet yürütüyor. Kurumun toplam 512 eğitim kurumu bulunuyor. Eğitim kurumlarının yanı sıra Maarif, 58 öğrenci yurdu da işletiyor. Büyük bölümü Afrika kıtasında yer alan ülkelerde bulunan vakfın Avrupa’da faaliyet gösterdiği bazı ülkeler, Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda ve Romanya olarak sıralanıyor.

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MÜFREDATTA YER ALDI

Hiçbir öğrencinin başladığı sistemle okulunu bitiremediği AKP iktidarlarındaki yedinci sistem değişikliğinin ayrıntılarında da Maarif Vakfı yer alıyor. Maarif Vakfı yeni müfredatta, “İnsani dış politika anlayışı çerçevesinde hareket eden kurum” olarak tanımlanıyor.

ÇALIŞMA ALANLARI NELER?

• Maarif Vakfı, “Vakfın çalışma alanları nelerdir?” sorusuna ise internet sitesinden şu yanıtı veriyor:

• Türkiye Maarif Vakfı, okul öncesi eğitim, temel eğitim, ortaöğretim ve yükseköğretim kademelerinde eğitim kurumları açar.

• Yaygın eğitim amaçlı kurslar, etüt merkezleri ve kültür merkezleri gibi tesisler kurar.

• Yüzlerce farklı kültürde eğitim kurumlarına sahip olan Türkiye Maarif Vakfı, gücünü kültürel çeşitliklere duyarlı eğitim felsefesinden ve buna uygun destek mekanizmalarından alır.

• Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar bütün eğitim süreçlerinde öğrencilere; eğitim amaçlı burslarla nakdî destekler; defter, kitap, kıyafet, bilgisayar ve yazılım gibi eğitim materyalleri ile aynî destekler sağlar.

Vakıf, 55 ülkede faaliyet yürütüyor.

ÖDENEK UÇURUMU

2019, 2020 ve 2021 yıllarında Maarif’e ayrılan pay ile AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne ayrılan ödenek miktarı arasındaki fark da dikkati çekiyor. Vakfın bütçe payı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün bütçe payını her yıl katlıyor:

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ÇOCUK YOKSULLUĞU AÇLIĞA DÖNÜŞÜYOR

OECD’nin son olarak yayınladığı “Hayat nasıl?” 2024 yılı raporuna göre ülkemizdeki her 5 çocuktan 1’i okula aç gidiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “İstatistiklerle aile” raporuna göre ise hanelerin yüzde 21,2’si yoksul iken, geniş ailelerden oluşan hane halklarında yoksulluk oranı yüzde 26,9’a kadar yükseliyor. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu "Çocuk yoksulluğu çocuk açlığına dönüşüyor" diyerek yetkililere bu konuda adım atılması çağrısını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardımlarla ilgili 2025 yılı verilerine göre ise 14 milyon 148 bin 740 kişi sosyal yardımlardan yararlanarak ayakta kalabildiği kaydedilen açıklamada, "Okullarda ve tüm eğitim kurumlarında kalori değerleri hesaplanarak en az bir öğün sağlıklı ve ücretsiz yemek verilmelidir" denildi.