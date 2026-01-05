6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku'nun ablasından çağrı: "Çaresizliğimize son verilsin"

6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, "Yalvarıyorum, ben çaresizim. Kime gideceğimi bilmiyorum. Benim kardeşim, benim Gülistan'ım rahat etmeden ben nasıl evde oturayım? Ben nasıl gidip işime, gücüme bakayım?" dedi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından güvenlik birimleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Kent genelinde yapılan araştırmaların yanı sıra, Doku’nun son olarak görüldüğü yerler ve güzergahlar incelendi; güvenlik kameraları, telefon sinyalleri ve tanık beyanları dosyaya girdi. Uzunçayır Baraj Gölü ve çevresinde farklı dönemlerde arama faaliyetleri yürütüldü ancak sonuç alınamadı.

"BİZİM BU ÇARESİZLİĞİMİZE ARTIK SON VERİLSİN"

Gülistan Doku’nun kayboluşunun 6’ncı yılında ablası Aygül Doku, konuştu. 6 yıl önce, 5 Ocak’ta bir adalet yolculuğuna çıktıklarını belirten Aygül Doku söyle konuştu: