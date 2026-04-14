6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında 12 kişi gözaltında

5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 12 kişi gözaltına alındı.

Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet şüphesiyle 7 ilde 13 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi. Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Elazığ ve Dersim'de 13 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon sonucu 12 kişi gözaltına alındı.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon sonucu gözaltına alınanlar arasında; dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun eski erkek arkadaşı baş şüpheli Zeinal Abakarov, Abakarov’un eski polis olan üvey babası Engin Yücer, annesi Cemile Yücer, Tunceli İl Özel İdare çalışanı Erdoğan Elaldı, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu, Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz, İhraç olan eski polis memuru Gökhan Ertok, Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevliler Savaş Gültürk, Süleyman Önal, Celal Altaş ve Nurşen Arıkan var.

GÖZALTINA ALINANLAR EMNİYETE GÖTÜRÜLECEK

1 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, gözaltı işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri için Tunceli Emniyet Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

DOSYA MERKEZİNDE DÖNEMİN VALİSİNİN OĞLUNUN ADI

Soruşturma dosyasında dikkat çeken gelişmelerden biri, aile avukatına bırakılan isimsiz not oldu. Habertürk’ün aktardığına göre söz konusu notta, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in adı yer aldı. Bunun üzerine yapılan incelemelerde, Mustafa Türkay Sonel’in olay günü ve gecesine ilişkin araç hareketlerinin olağan akışla uyumsuz olduğu değerlendirildi.

SİM KART, DİJİTAL HAREKETLİLİK

Soruşturmanın en sarsıcı başlıklarından biri de Gülistan Doku’ya ait hat ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili yapılan teknik incelemeler oldu. Telefon trafiği, baz kayıtları ve para transferlerinin birlikte değerlendirilmesiyle soruşturmanın kapsamı genişletildi. Savcılık kaynakları, dijital delil ayağının dosyanın en kritik başlıklarından biri haline geldiğini belirtiyor.

GİZLİ TANIK BEYANLARI SEYRİ DEĞİŞTİRDİ

Dosyaya son olarak giren gizli tanık beyanı ise soruşturmanın adeta yönünün netleşmesini beraberinde değiştirdi. Savcılık, gizli tanık anlatımlarını doğrulayan bu bulgular üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

"AİLENİN ÇEVRESİNDE KURULAN GÖRÜLMEZ ÇEMBER"

Dosyada, bazı tanık anlatımlarına göre Gülistan Doku’nun ailesinin çevresinde belirli kamu görevlileri görevlendirildi, aileyle temaslar kontrol altına alındı ve sosyal medya paylaşımlarına kadar uzanan müdahaleler yaşandı.

Hatta sim kartın aileden alındığı, savcılığa teslim edildiğinin söylendiği, ancak resmi süreçte bunun böyle gelişmediği tespit edildi.