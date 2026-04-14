6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında 12 kişi gözaltında
6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet şüphesiyle 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, baş şüpheli Zeinal Abakarov, Abakarov’un eski polis olan üvey babası Engin Yücer bulunurken, soruşturmanın dijital deliller ve gizli tanık beyanlarıyla derinleştirildiği öğrenildi.
Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet şüphesiyle 7 ilde 13 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi. Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Elazığ ve Dersim'de 13 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon sonucu 12 kişi gözaltına alındı.
KİMLER GÖZALTINA ALINDI?
Operasyon sonucu gözaltına alınanlar arasında; dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun eski erkek arkadaşı baş şüpheli Zeinal Abakarov, Abakarov’un eski polis olan üvey babası Engin Yücer, annesi Cemile Yücer, Tunceli İl Özel İdare çalışanı Erdoğan Elaldı, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu, Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz, İhraç olan eski polis memuru Gökhan Ertok, Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevliler Savaş Gültürk, Süleyman Önal, Celal Altaş ve Nurşen Arıkan var.
GÖZALTINA ALINANLAR EMNİYETE GÖTÜRÜLECEK
1 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, gözaltı işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Gözaltına alınanların ifade işlemleri için Tunceli Emniyet Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
DOSYA MERKEZİNDE DÖNEMİN VALİSİNİN OĞLUNUN ADI
Soruşturma dosyasında dikkat çeken gelişmelerden biri, aile avukatına bırakılan isimsiz not oldu. Habertürk’ün aktardığına göre söz konusu notta, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in adı yer aldı. Bunun üzerine yapılan incelemelerde, Mustafa Türkay Sonel’in olay günü ve gecesine ilişkin araç hareketlerinin olağan akışla uyumsuz olduğu değerlendirildi.
SİM KART, DİJİTAL HAREKETLİLİK
Soruşturmanın en sarsıcı başlıklarından biri de Gülistan Doku’ya ait hat ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili yapılan teknik incelemeler oldu. Telefon trafiği, baz kayıtları ve para transferlerinin birlikte değerlendirilmesiyle soruşturmanın kapsamı genişletildi. Savcılık kaynakları, dijital delil ayağının dosyanın en kritik başlıklarından biri haline geldiğini belirtiyor.
GİZLİ TANIK BEYANLARI SEYRİ DEĞİŞTİRDİ
Dosyaya son olarak giren gizli tanık beyanı ise soruşturmanın adeta yönünün netleşmesini beraberinde değiştirdi. Savcılık, gizli tanık anlatımlarını doğrulayan bu bulgular üzerine soruşturmayı derinleştirdi.
"AİLENİN ÇEVRESİNDE KURULAN GÖRÜLMEZ ÇEMBER"
Dosyada, bazı tanık anlatımlarına göre Gülistan Doku’nun ailesinin çevresinde belirli kamu görevlileri görevlendirildi, aileyle temaslar kontrol altına alındı ve sosyal medya paylaşımlarına kadar uzanan müdahaleler yaşandı.
Hatta sim kartın aileden alındığı, savcılığa teslim edildiğinin söylendiği, ancak resmi süreçte bunun böyle gelişmediği tespit edildi.
GÜLİSTAN 6 YILDIR KAYIP
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 4 Ocak 2020’de kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) ayrıldı ve ertesi gün yurda dönmedi.
Gülistan’ın dönmemesi üzerine arkadaşları endişelenip Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu ve ailesine haber verdi. Diyarbakır'da yaşayan Doku ailesinin, 6 Ocak'ta kayıp ihbarı vermesinin ardından arama çalışması başlatıldı.
Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Doku'nun ailesinin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verildi.
Viyadük üzerinden geçen aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede, AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan bir ekip ile yapılan aramalara rağmen 13 günün sonunda Doku’nun izine rastlanamadı ve 18 Ağustos'ta çalışmalar sonlandırıldı.
SORUŞTURMADA NELER YAŞANDI?
Doku ailesinin avukatı, Zaynal Abakarov’un şüpheli olarak tutuklanması için 17 Haziran 2020’de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdi. Haziran ayındaki incelemede Abarakov’un 26 Şubat’ta bir arkadaşına telefonuna bir gün sonra el konulacağına dair mesaj attığı ortaya çıktı. İncelemeler sonucunda Abakarov’un Gülistan’ın dosyasına erişimi olduğu anlaşıldı. Abakarov’un tutuklanma talebi ise reddedildi.
Abarakov’un Asayiş Şube’de görevli üvey babası Engin Yücer, sosyal medya hesabından Gülistan’ın intihar ettiği iddiasına dair bir fotoğraf paylaştı ve bunun dosyada bulunduğunu belirtti. Ancak savcı, dosyada böyle bir bilginin olmadığını söyledi. Doku ailesi bunun üzerine suç duyurusunda bulundu.
Tarihler 21 Temmuz 2020’yi gösterdiğinde bilirkişi raporu savcılığa gönderildi. Raporda yer alan görüntülerde Abakarov’un Gülistan’la “ihtar ve ikaz eder biçimde fazlaca ısrarcı şekilde konuştuğu” belirtildi. Doku ailesinin avukatı bu görüntüler üzerine, 23 Temmuz 2020’de Abakarov için tekrar tutuklama talep etti ancak bu talep “hukuka uygun bulunmadığı” gerekçesiyle reddedildi. Abakarov’un ifadesinin alınmasına karar verildi.ŞÜPHELİ ABAKAROV'UN BABASI POLİSLİKTEN İHRAÇ EDİLDİ
Doku davasında şüpheli sıfatıyla yer alan eski erkek arkadaşı Zainal Abakarov'un üvey babası polis Engin Yücel, 8 Ağustos 2020’de Doku'nun ve ablası Aygül Doku'nun bilgilerini sosyal medya üzerinden ifşa ettiği gerekçesiyle meslekten ihraç edildi.DOSYA YENİDEN AÇILDI
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Haziran kararnamesiyle Dersim'e atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını raftan indirip incelemeye başladı. Soruşturmayı baştan ele alan Cansu’nun talimatıyla özel ekip kuruldu. Doku’nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri PTS kayıtları toplandı.
"6 YIL SONRA BİR SIR ÖĞRENDİK"
Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, Şubat 2026'da yaptığı açıklamada, kamuoyunun "intihar" kurgusuyla yanıltıldığını savunarak dönemin Tunceli Valisi ve kamu görevlilerini işaret etti. Aygül Doku, dosyanın cinayet ekseninde ilerlediğini, ellerinde süreci değiştirecek güçlü bilgi ve belgeler bulunduğunu söyledi.