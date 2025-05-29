60 bin ata tohumu dağıtıldı

Menteşe Belediyesi, ata tohumlarının tarımsal üretimde yaygınlaştırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ata tohumlarından ürettiği 60 bin adet sebze fidesini yurttaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Kurşunlu Meydanı’nda düzenlenen fide dağıtım etkinliğine yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Uzun kuyrukların oluştuğu fide dağıtım etkinliğinde, domates, biber ve patlıcan türlerindeki fideler kısa sürede tükendi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, fide dağıtım etkinliğinde yaptığı konuşmasında kırsala yapılan desteklerin son yıllarda önem kazandığını belirterek şunları söyledi:

“Bugün 60 bin ata tohumundan ürettiğimiz sebze fidesini Muğla’nın kalbi Menteşe’de Kurşunlu Meydanı’nda vatandaşlarımızla paylaştık. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi çok güzel. Belediye olarak bu etkinlikte vatandaşlarımızla buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemize ait Ortaköy Üretim Seramızda 123 farklı ata tohumu çeşidimiz var. Biz bunları üretiyor, değiş tokuş yapıyor, vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Biliyorsunuz ki 66 mahallemizin 48 tanesi kırsal mahalle. Son yıllarda kırsala yapılan desteklerde ciddi anlamda önem kazandı. Arıcılıktan tutun da, tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili olarak biz de elimizden geldiği kadarıyla üreticilerimizin, vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Ata tohumlarımızı elden ele, nesilden nesile aktarmaya; hem sofralarımıza bereket katmaya, hem de üretimin gücünü birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü biz tarımı, hem doğayla uyumlu bir yaşamın hem de sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olarak görüyoruz.”