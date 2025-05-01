60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu iptal edildi

0. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabı olan Marmaris-Aydın etabı, olumsuz hava şartları sebebiyle başladıktan kısa bir süre sonra iptal edildi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde verilen 5. etap startının ardından, yağmurun şiddetini artırması ve hava koşulları sebebiyle sporcuların güvenliği için etabın iptal edilmesine karar verildi.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın Selçuk (İsabey)-Selçuk (Meryemana) etabıyla devam edecek.