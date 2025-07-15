60 ilde 'FETÖ' operasyonu: 371 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 60 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; yurt dışı ve yurt içinde bulunan ve daha önceden kendileri veya 1. derece yakınları FETÖ üyesi olmak suçundan işlem görmüş olan şahıslara gıda satışı yapılmış gibi gösterilerek ‘finansman’ (TL, Dolar veya altın) toplandığı, toplanan bu fonların gıda kolisi kisvesi altında, yine kendilerinin belirledikleri ve örgüt üyesi olan şahıslara gönderilerek maddi destek sağlandığı öne sürüldü.

371 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 26 kişi gözaltına alındı.