60 işçi ücret ve haklarını istiyor

Ebru ÇELİK

İstanbul Beyoğlu’nda ünlü dev otel zinciri Nova Plaza Hotels’in sahibi Hotelistan Turizm Otelcilik şirketi Ekim 2024 tarihinde konkordato ilan etti, 7 otelinden 3’ü Ocak 2025’te bir anda kapatıldı. BirGün’e ulaşan otel çalışanları, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle otele ve otellerin CEO’su Aydoğdu’ya tepki gösterdi.

İsmini vermek istemeyen Nova Plaza Pera’nın eski yetkilisi şunları söyledi: “Otel faaliyetteyken ben de dâhil olmak üzere çalışan herkesin kasım ayından bu yana maaşları ödenmiyor. Tazminatlarını alıp gitmek isteyen işçiler istifaya zorlanarak işten ayrılmaları sağlandı. Yıllarca bu işletmelerde çalıştım ve işten atılanlara hiç tazminat ödenmedi. Kendi yandaşlarına veriliyorsa, onu bilemem. CEO Batuhan Aydoğdu’yla iletişime geçtim, borçlar içinde olduğumuzu ve bu şekilde hayatımıza devam edemeyeceğimizi söyledim. O da ‘Param olunca ödeyeceğim’ dedi. Şu anda faaliyette olan iki otelde de işçiler aralık maaşlarını iki hafta önce aldı, ocak maaşlarını ise hiç alamadı.”

Yaklaşık iki yıl Nova Plaza Pera Hotels’de çalışan Emre Koçak, 2024 yılı boyunca maaşlarının geç yatırıldığını ve kasım-aralık maaşlarının hala ödenmediğini belirtti. Nova Plaza Otelleri’nin CEO’su Batuhan Aydoğdu, çalışanların şikâyetlerine ilişkin şunları söyledi: “Alt kadroyu tanımıyorum. Ancak çalışanlar maaşlarını alamıyorsa, ben de alamıyorum. Geç de olsa herkes parasını alacak” dedi.

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VİYANA’DA YENİ OTEL DUYURUSU

Aydoğdu ve ünlü otel zinciri, sosyal medya hesaplarından 3 ay önce Avusturya’nın başkenti Viyana’da otel açacaklarını “Viyana’da Yepyeni Bir Deneyim: Nova Plaza Hotels Geliyor” diye duyurdu. Ancak kendisine bu konu sorulduğunda Aydoğdu, “Biz bu durumdayken nasıl yeni otel açalım? Projemizi askıya aldık” dedi. Aydoğdu'ya, "Madem askıya alındı neden sosyal medya hesaplarınızdan 3 ay önce yeni otel duyurusu yaptınız? Küçülmeye gittiğinizi 5 ay önce duyurmuştunuz" sorumuza Aydoğdu, "Paylaşımları kaldıracak vaktim yoktu" dedi.