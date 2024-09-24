60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı davası: Savcı, müteahhidin cezalandırılmasını istedi

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, 60 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi Sadullah Yoldaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Yoldaş, avukatlar, depremde yaralanan ve hayatını kaybedenlerin yakınları hazır bulundu.

Duruşmada, Yoldaş, eski savunmalarını tekrar ettiğini, üzerine isnat edilen suçu kabul etmediğini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mağdurlardan F.K, yıkılan binanın enkazında 9 saat kaldığını ve depremde 12 yakınını kaybettiğini belirtti.

"MOLOZ ÇIKARILDIĞINI GÖRDÜM"

Binada kolon kesildiğine ilişkin bilgisinin olmadığını anlatan F.K, şunları söyledi:

"Binanın altında kurulan tekstil atölyesinin olduğu bölgeden depremden önce moloz çıkarıldığını gördüm. Depremden sonra tekstil atölyesi sahibi gelip makine çıkardı. Bu makinenin kolon kesilmeden içeriye gireceğini düşünmüyorum. Kolon kesildiğini düşünüyorum. Sanıktan şikayetçiyim ve cezalandırılmasını istiyorum."

SAVCI, CEZA İSTEDİ

Diğer mağdur olan müştekiler ise depremde binanın enkazında yakınlarını kaybettiklerini dile getirerek şikayetçi oldukları sanığın cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanık Yoldaş'ın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Savunmaların ardından mahkeme, Yoldaş'ın tutuksuz halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede, Sadullah Yoldaş hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.