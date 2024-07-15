60 taş ocağı ile onlarca beton santralı yapacaklar

Haber Merkezi

Hatay’da düzenlenen Geleneksel Evvel Temmuz Kültür Sanat Festivali’nin 24’üncüsü yapıldı. Festival kapsamında, “Hatay Taş Ocakları ve Beton Santrallarının zararları” başlığı ile panel düzenlendi. Panelde Doğu Akdeniz Çevre Derneği (DAÇE) Ortak Sekreteri Sabahat Aslan ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Tacettin İnandı konuşmacı olarak katıldı.

Kentte planlanan onlarca taş ocağı olduğunu anımsatan Aslan, şöyle konuştu:

“60 taş ocağının kurulumunu gördükten sonra, bu kentin gözden çıkarıldığını fark ettik. Taş ocakları yaşam alanlarına çok yakın kuruluyor. Taş ocakları ciddi miktarda patlatma malzemesi kullanacak, bu da çevre kirliliğine neden olacak. Ayrıca, toz emisyonları ve yeraltı su kaynaklarının zarar görmesi gibi sorunlar da yaşanacak. Bu durum, Hatay’da su sorununun daha da derinleşmesine yol açacak. Biz, ruhsat iptali davaları açmaya hazırlanıyoruz.”