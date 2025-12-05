60 ton yük taşıyan TIR'ın tekeri koptu

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 60 tonluk köprü ayağı taşıyan TIR'ın arka tekeri, seyir halindeyken koptu. Yol araç trafiğine kapandı.

Olay, Mersin-Silifke kara yolu Erdemli Sanayi Sitesi Işıkları mevkisinde meydana geldi. Erdemli-Taşucu otoyolu inşaatında kullanılacak olan 50 metre uzunluğunda, 60 ton ağırlığındaki köprü ayağını taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 CYE 076 plakalı TIR, kavşakta dönüş yaptığı sırada arka tekerleklerden biri yerinden koparak fırladı. Lastiğin kopmasıyla TIR'ın yüklü dorsesi yan yattı. İhbarla bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kara yolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Olay sırasında trafik yoğunluğunun düşük olması ve lastiğin kopma anında çevrede başka araçların bulunmaması, olası faciayı engelledi. Yolda kalan TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI