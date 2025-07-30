60 yaş üstündekiler cepheye sürülüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile anlaşmaya varması için verdiği 50 günlük süreyi 10 güne düşürmesine Moskova’dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump’ın Ukrayna ile ilgili anlaşmasının zamanlamasıyla ilgili açıklamasını not ettiklerini söyledi. Peskov, Trump ile Putin arasında görüşmenin eskisi gibi hala öncelikli gündemde olmadığını ifade etti.

RUSOFOBİ’NİN MERKEZİ

Avrupa’da Rusya’yı düşman olarak kodlamasından üzüntü duyduklarını ifade eden Peskov, "Almanya, Avrupa’da histerik Rusofobi’nin tırmanmasında aktif rol oynuyor ve bu konuda öncü rol oynamaya çalışıyor" dedi. Trump, "Pazartesi bugünden itibaren yaklaşık 10 veya 12 günlük yeni bir son tarih belirleyeceğim. Beklemenin bir anlamı yok. Cömert davranmak istiyorum ama hiçbir ilerleme görmüyoruz" demişti.

Rus İHA’ları Ukrayna’yı vurdu. Kamenskoye ve Zaporijya’daki saldırılarda çok sayıda kişi öldü. Zaporijya’daki cezaevi binasına isabet eden bomba nedeniyle 16 mahkum yaşamını yitirdi. Saldırı sonrası konuşan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, “Putin rejimi artık ekonomik ve askeri olarak darbeler almalı” ifadelerini kullandı.

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’dan yapılan açıklamada, 60 yaş üstü vatandaşların orduda sözleşmeli olarak görev yapmasına izin veren yasanın Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski tarafından imzalandığı bildirildi.

Öte yandan Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) ABD ve İngiltere’nin Ukraynalı yetkililerle Zelenski’nin yerine kimin iktidara geçebileceğini konuştuğunu ileri sürdü. Yetkililerin Alpler’de, Zelenski’nin özel kalemi Andrey Yermak, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Daire Başkanı Kirill Budanov ve Ukrayna’nın İngiltere Elçisi Valeri Zalujnıy ile bir araya geldiği kaydedildi.