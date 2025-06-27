600 bin kamu işçisi için hükümetin ikinci zam teklifi belli oldu

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında hükümetin ilk ay için zam teklifi yüzde 17 oldu. İkinci altı ay için zam teklifi ise yüzde 10 oldu.

Hükümetin 600 bin kamu işçisi için ikinci zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 oldu.

2026 yılı için ise teklif değimedi. Hükümet, ilk 6 ay için yüzde 7, ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam öngördü.

İkinci teklif sonrasında sendikalar teklifi değerlendirecek.

"VERİLEN TEKLİFİN BİR ANLAMI YOK"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, teklife ilişkin ilk değerlendirmesinde "Verilen teklifin bir anlamı yok. Bunun anlamı şudur, siz meydanları boş bırakmayın, eylemlerinize devam edin, meydanları ısıtın anlamına gelir. TÜRK-İŞ olarak, eylemlerimiz zaten devam edecek" dedi.

Ağar, 600 bin kamu işçisini de eylemlere destek vermeye çağırdı.

Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 olmuştu. Sendikalar söz konusu teklifi kabul etmemişti.