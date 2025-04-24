600 bin kamu işçisi zam bekliyor
Emek Servisi
600 bine yakın kamu emekçisi, Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinde patron tarafı TÜHİS’in zam teklifini bekliyor. Şubat ayında Hak-İş ve Türk-İş konfederasyonlarının hazırladığı teklif taslağı üzerinde henüz ücret maddeleri görüşmelerinde teklif sunmayan TÜHİS ikinci ayağı bugün yapılacak toplantı öncesi taleplerini sosyal medyada dile getirdi.
Barajsız sendika, Yasaksız Grev, Güvenceli İş kampanyası kapsamında talepleri için kamuoyu oluşturmaya çalışan emekçiler, taslaktaki zam taleplerinden geri adım atılmaması ve düşük zam dayatmaları karşısında eyleme geçmeye hazır olunması çağrısını yineledi.