600 bin kamu işçisini ilgilendiriyor: İlk zam teklifi bugün sunulacak

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde zam teklifini ilk kez sunacak.

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren zam teklifine ilişkin ggelişmeler devam ediyor.

Görüşmelerde işçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş, ortak zam tekliflerini 3 ay önce 27 Şubat'ta sunmuştu. Kamu işverenlerini temsil eden TÜHİS'in teklif vermemesi nedeniyle pazarlık masası kurulamadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise protokole ilişkin ilk teklifi Kurban Bayramı'ndan sonra sendikalara sunacaklarını belirtti.

Türk-İş ve Hak-İş'in teklif taslağında, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemler için ise yüzde 25 zam yapılması ve bunun üzerine yüzde 10 refah payı verilmesi talepleri yer alıyor.

TÜHİS, zam teklifini ilk kez bugün işçi tarafına sunacak. Teklifin, saat 14.00’te açıklanması bekleniyor.