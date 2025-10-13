600 bin kişiyi ilgilendiren TİS süreci başladı

Özel sektörün en büyük toplu pazarlık müzakeresi olan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri dün başladı. 150 bini aşkın metal işçisini kapsayan TİS, dolaylı olarak 600 binden fazla kişiyi ilgilendiriyor. Masada işvereni temsilen ülkenin en büyük patron örgütü Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) otururken işçi tarafında DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası ve Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş Sendikası bulunuyor.

Üç sendika bugün ilk görüşmeler için masaya oturacak. Birleşik Metal-İş’in 43 fabrikada çalışan yaklaşık 11 bin üyesi adına üç kalemden oluşan ücret zammı talebi ilk altı ay için yüzde 58,5. Diğer dönemler için ise masaya götürülecek talep “enflasyon + enflasyonun yarısı.” Bayram ve yakacak yardımlarında yüzde 190, bayram mesaisinde yüzde 200, gece çalışmasında yüzde 20 artış isteyen sendika, ayrıca yüzde 15’lik dilimin üzerindeki vergi farkının işverenlerce karşılanmasını talep etti. Pazar gününün tatil olması, banka promosyonlarında eşitlik ve günde iki ek mola da talepler arasında.

Türk Metal’in 196 işyerinde yaklaşık 140 bin işçi adına ilk altı ay için istediği zam oranı ise saatlik ücret ve sosyal yardımlarla birlikte yüzde 38,97. Sendika İkinci altı ay saatlik ücret için enflasyon oranında, üçüncü altı ay için enflasyon +3 puan, son altı ay için ise yine enflasyon oranında zam talep ediyor. Türk Metal ayrıca bayram mesai ücretlerinin yüzde 200 artırılmasını, gece çalışma ek ücretinin yüzde 20’ye çıkarılmasını istedi.

MESS çatısı altında üç fabrikada yetkili Özçelik-İş ise 2 bin 500 işçi için ilk altı ayda saat ücretlerine 40 TL iyileştirmenin ardından yüzde 20 zam, ikinci altı ayda enflasyon+ yüzde 3, üçüncü altı ayda enflasyon +yüzde 5, dördüncü altı ayda enflasyon+ yüzde 3 zam istedi. Bir diğer talep de vergi diliminin yüzde 20’yi aşan kısmının patron tarafından karşılanması. “Tamamlayıcı sağlık sigortasının eş ve çocukları kapsaması” ise tüm sendikaların ortak talebi.