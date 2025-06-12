600 bine yakın işçiyi ilgilendiriyor: İlk zam teklifi yarın sunulacak

Kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ilk zam teklifini yarın saat 14.00'te işçi tarafına sunacak.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TEKLİF VERİLDİKTEN SONRA DEĞERLENDİRMEMİZİ YAPACAĞIZ"

TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu'nu bugün topladıklarını, toplantı devam ederken TÜHİS'in yarın saat 14.00'te ilk teklifini sunacağı bilgisini aldıklarını belirten Ağar, şunları söyledi:

"Verilen teklife bakacağız. Talebimizin karşılığında ne vermişler onu değerlendireceğiz. Ondan sonra süreç devam edecek. Bu ilk teklif olduğu için hangi oranda olacağını bilmiyoruz. Teklif edilen rakamı bilmeden bir şey söylemek erken olacaktır. Yarın teklif verildikten sonra değerlendirmemizi yapacağız."