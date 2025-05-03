600 gündür firariler

Maraş’ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı’nın yıkımına neden olmakla suçlanan iş insanları Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel tam 600 gündür yakalanamıyor.

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023’teki depremde yıkıldı. Sadece apartman görevlisi Mulla Kenger ile oğlu Mesut Kenger’in sağ olarak kurtulduğu binada 35 kişi hayatını kaybetti. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı raporda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi.

Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı. Yakınlarını kaybedenler, şirketleri faaliyetlerini sürdüren, devlete dondurma satmaya devam eden iki firari sanığın 600 gündür yakalanmasını bekliyor.

Firarilerin avukatlığını üstlenen Ersan Şen ise duruşmalarda “Kervancıoğlu ile Pekel’in yakalama kararlarının kaldırılmasını ve firari müvekkillerine tutuklanmama garantisi verilmesini” talep ediyor.

DEVLETTEN PARA KAZANIYORLAR

Ezgi Apartmanı’nda oğlu, gelini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu ise firari sanıkların yakalanmamasına isyan ederek şunları söyledi:

“Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel 600 gündür firari. Bu kadar delile rağmen, tutuklama tedbiri için geç kalındı, bu şahıslar firar etti. Nasıl oluyorsa 600 gündür bu iki dondurmacıyı yakalayacak bir irade göremiyoruz. 600 gündür bu iki sanık yardım almadan kaçabilir mi? Bu şahıslara yardım etme olasılığı olanlar takip edilse çok rahat yakalanırdı ama demek ki yakalamak istemiyorlar! Emniyet’in bu şahısları yakalamak için etkili bir çalışma yaptığına inanmıyorum fakat aynı emniyet bu şahısların şirketlerine ihale veriyor. Evlatlarımı depremde kaybettim, yetkililer teselli için ‘şehit’ dediler, kamu kurumları şehitlerin emaneti bu davalara böyle mi sahip çıkıyor ki hala deprem sanıklarının şirketlerine ihale veriliyor, hâlâ kamu eliyle bu şahıslara para kazandırılıyor?

MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİM

Haftaya Ezgi Apartmanı’nın altıncı duruşması var, yine mahkeme salonunu biz mağdurlar dolduracağız. Geçen beş duruşmadır firarilerin sanık sandalyesi boştu, bu şekilde adalet nasıl sağlanacak, sanki sanıklar değil biz mağdurlar yargılanıyoruz. Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in bu kadar rahat firarlarından sonra diğer deprem sanıkları da bu yolu kullanmaya başladı. Çeşitli bahanelerle tutuklama tedbiri kaldırılanlar nasıl oluyorsa bir iki günde ortadan kayboluyor. Caydırıcılık için Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in bir an önce yakalanması gerek! Toplumun adalete inancı kalmadı bana hep ‘boşuna uğraşıyorsun, onların arkası sağlam’ diyorlar. Benim adalete inanmaktan ve mücadele etmekten başka çarem yok. Evlatlarımı çok özledim ve adalet için onlara bir söz verdim, adalet sağlanıncaya kadar mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Ersan Şen, müvekkilleri Pekel ve Kervancıoğlu’nu adalete teslim etmeli.”