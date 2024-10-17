‘600 milletvekili olarak burada ne iş yapıyoruz’

Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, ülkenin bir cinnet halinde olduğunu belirterek, bu sorunun çözümü için herkesin bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti. Akdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Akdoğan, “Sokakta, hastanede, meydanda, trafikte bir cinnet hali söz konusu. Kadın, çocuk, ağaç, deniz, kedi, köpek ne varsa öldürülüyor. Bunun TBMM'nin ana gündem maddesi olmamasını hayretle karşılıyorum. Bu mesele TBMM'nin ana gündemi olmalıdır. Madem bu konularla ilgili araştırma komisyonu kurmayacağız, bir çözüm önerisi getirmeyeceğiz, madem sokaktaki bu cinnet halinin önüne geçemeyeceğiz, biz 600 milletvekili burada ne iş yapıyoruz, ne işe yararız.”