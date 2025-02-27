600 tütün işçisi grevde: Alın terimiz için şartelleri indirdik!

İlayda SORKU

İzmir Bornova’da faaliyet gösteren üç tütün fabrikasında çalışan yaklaşık 600 işçi, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanmasının ardından greve çıktı. Sünel Tütün Fabrikası'nda yapılan 17’nci dönem TİS görüşmelerinde, işçilerin örgütlü olduğu Türkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası (Tek Gıda-İş) İzmir 7 Nolu Şube ile fabrika yönetimi arasında yapılan görüşmelerde zam konusunda anlaşma sağlanamadı.

İşverenin sunduğu asgari ücret oranındaki zam teklifini kabul etmeyen sendika, yüzde 80 zam talep etti. Öte yandan fabrika yönetiminin sunduğu vasıf, sorumluluk ve kıdem ücretleri önerisinin piyasanın altında olduğu da bildirildi. Sendika ayrıca yıllık sözleşme önerisini de kabul etmedi ve grev kararı aldı. Sünel Tütün Fabrikası’nın önünde yüzlerce işçinin bir araya gelip başlattığı greve Digel Tekstil ve Temel Conta işçileri de destek verdi.

Pandemi ile başlayan ekonomik krizin devam ettiği belirtilen basın açıklamasında, "Çalışanlarımızın şu an almış oldukları ücret açlık sınırının altına düşmüştür” denildi. Tek Gıda-İş İzmir 7 Nolu Şube Başkanı Ömer Atabey’in okuduğu açıklamada, “Tek-Gıda İş Sendikası olarak her zaman tavrımız fabrikaların bacalarının tütmesinden yanadır. Amacımız bağcıyı dövüp üzüm yemek değil, bağdaki üzüm payımızı istemektir. Tek-Gıda İş Sendikası olarak grevi bir amaç değil bir araç olarak kullanan sendikayız ve 6356 sayılı sendikalar kanununun bize tanımış olduğu grev hakkımızı kullanarak bugün grevimizi başlatmış bulunuyoruz. Umuyoruz en kısa sürede haklı taleplerimiz işverenlerimiz tarafından olumlu karşılanır ve bu grevi iş barışını bozmadan iki tarafında mutlu olacağı bir noktada bitiririz" ifadelerine yer verildi.

"ÖLMEK VAR, DÖNMEK YOK"

Eylemde konuşan Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, "Bu greve sebep olanlar onlardır. 80 yıldır cumhuriyetin değerlerinden biri olan bu fabrikayı greve sürükleyenlere sesleniyorum. Bu olay sıradan bir olay değil. Bu sektörde koç başı olduğunuzu biliyorum" diye konuştu.

"Grev iki ucu keskin bıçaktır" ifadeleriyle sözlerine devam eden Çakmak, "Bize ne kadar zararı varsa size de o kadar zararı vardır. Bu grevin başlamasının diğer firmaları da etkilediğini biliyoruz. Mücadele ruhumuz ortada. Asla pes etmeyeceğiz, asla vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Grevi en iyi şekilde sonuçlandıracaklarına inandığını dile getiren Çakmak, işverene seslendi: "Size elimi uzatıyorum, 'Masada buluşalım bu grevi bitirelim' diyorum. Uzlaşma yoksa, ölmek var dönmek yok diyorum. Bu kararlı duruşunuzdan dolayı konfederasyon olarak daima yanınızda olacağız. İnşallah yönetim bu coşku ve kararlılığı görüp, grevi sona erdirmek için bir an önce bir araya gelir."

Tek-Gıda İş Genel Sekreteri Kemal Köse de, "Biz, çalışan üyemizi asla asgari ücrete tamah ettirmeyiz" dedi. 30 yıl kıdemi olan işçiler olduğunu dile getiren Köse, sözlerine şöyle devam etti: "Biz ne fabrikalarına ortak olmak istedik ne de hisse istedik. Biz, insanca yaşayabilecek bir ücret istiyoruz. Taleplerimiz karşılanıncaya kadar bu kapının önü asla terk edilmeyecek."

"BEĞENMİYORSANIZ GİDİN"

Greve çıkan işçilerden İşyeri Temsilcisi Evşen Kül ise "Biz burada dilenmiyoruz, hakkımızı almak için direniyoruz. Bizim talebimiz sadece bu hayat şartlarında geçinebileceğimiz bir ücretti. ‘Beğenmiyorsanız başka fabrikaya gidin’ gibi bir söylemleri oldu, söyleyebilecek çok bir şey yok. Vazgeçmek yok, hakkımızı alana kadar buradayız" dedi.

17 yıldır Sünel’de emek verdiğini ifade eden Oğuz Ataman, "Emeğimiz ve alın terimiz için sabah 6’dan itibaren şartelleri indirdik. İşveren işçileri daha çok kışkırtma yönünde, bu alanda uzlaşı da değil, ‘grevse grev, biz size veremeyiz’ gibi bir tavrı var" dedi.

Yıllardır şirketin teknik kadrosunda görev yaptığını belirten Erkan Akyüz ise, şunları söyledi: "Bize çok komik rakamlar verildi, asgari ücret artışı teklif edildi ki bizim teklifimiz en az enflasyon artışıydı. Biz yıllardır asgari ücretin bir tık üstüne çalıştık. Piyasadaki değerleri teklif ettiğimizde bize, ‘başka firmalara gidin o zaman’ dendi. Biz greve sonuna kadar gideceğiz, buradan ayrılmayacağız."