603 milyar TL borç takipte

Ekonomi Servisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 9 Ocak haftasında 23 trilyon 50 milyar 794 milyon liradan 23 trilyon 25 milyar 55 milyon lira oldu. Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 9 milyar 147,3 milyon lira artarak 2 trilyon 945 milyar 277,5 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu tutarın 682 milyar 409 milyon lirası konut, 50 milyar 749 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 212 milyar 120 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,2 azalarak 2 trilyon 758 milyar 784,6 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 9 Ocak itibarıyla 7 milyar 725 milyon lira artışla 602 milyar 943 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 439 milyar 601 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 2 milyar 712 milyon lira artarak 4,9 trilyon lira oldu.