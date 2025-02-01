60’ındaki işçinin kolları ampute edilecek

Haber Merkezi

Düzce’de bulunan Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Gama Tekstil Fabrikası'nda yaşanan iş kazası sonucu 60 yaşındaki Emine Kılıçaslan’ın iki kolu da ampute edilmek zorunda kalınacak.

Meydana gelen kazada ağır yaralanan Kılıçaslan’ın vücudu ağır şekilde zarar gördü. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Kılıçaslan’ın her iki kolunun da dirsek altından ampute edilmesi gerektiği öğrenildi.

Öte yandan gazetemizin baskıya gittiği saatlerde Kılıçaslan’ın sağlık durumu da ciddiyetini korumaya devam etti. Kazanın nasıl meydana geldiği hakkında ise yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.