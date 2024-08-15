61. Ulusal 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli anma törenleri başlıyor

Hacıbektaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen, 61. Ulusal 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri 16-17-18 Ağustos 2024 tarihlerinde Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde gerçekleşecek.

61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, 16 Ağustos Cuma günü saat 11.00’de Cumhuriyet Kent Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayacak.

Açılışın ardından Hacı Bektaş Veli Dergâhı ziyaret edilecek.

Hacı Bektaş Veli Dergâhı, 16 Ağustos 1964 tarihinde müze olarak açıldığından bu yana Hacıbektaş ilçesinde her yıl 16-17-18 Ağustos günlerinde ulusal kapsamda, 1990 yılından itibaren de uluslararası kapsamda “Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri” düzenleniyor.

61. Ulusal, 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’nin, bundan böyle devam edecek yeni-özgün özelliklerinden biri, “Alevi geleneğinin seslerini duymak” olarak tanımlanan Hacı Bektaş Veli Ödülleri’nin farklı dallarda verilmesi olacak.

DÖRT DALDA ÖDÜL VERİLECEK

Edebiyat, müzik, sinema ve sosyoloji alanlarında üretilmiş, geleneğin seslerini ve aktörlerini görünür kılmak, üretimini teşvik etmek amacıyla, 2024 yılında Dostluk ve Barış Ödülü, Yaşayan İnsan Hazinesi Hizmet Ödülü, Akademik Araştırmalar Ödülü, Kültür Sanat Ödülü olarak dört dalda ödül verilmesi kararlaştırıldı.

Bu yıl Dostluk ve Barış Ödülü Hacı Bektaş Veli Dergâhı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy’a, Yaşayan İnsan Hazinesi Hizmet Ödülü âşık, yazar ve yayıncı Ali Adil Atalay’a, Akademik Araştırmalar Ödülü Doç. Dr. Meral Salman Yıkmış’a ve Kültür Sanat Ödülü ressam Kılavuz Bakır’a verilecek.

Bu yıl verilecek ödüller şu şekilde:

31. Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü Sahibi

Veliyettin Hürrem ULUSOY

1.Hacı Bektaş Veli Yaşayan İnsan Hazinesi Hizmet Ödülü Sahibi

Ali Adil ATALAY

1.Hacı Bektaş Veli Akademik Araştırmalar Ödülü Sahibi

Meral SALMAN YIKMIŞ

1.Hacı Bektaş Veli Kültür Sanat Ödülü Sahibi

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