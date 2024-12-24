62 yaşında çalışırken yaşamını yitirdi

Emek Servisi

Un fabrikasının çatısında tamirat yapan 62 yaşındaki Recep Güneş, iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Dün sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi'ndeki bir un fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın çatısında temizlik ve tamirat yapan 62 yaşındaki Recep Güneş, bastığı yerin kırılması sonucu çatıdan düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri düşerek ağır yaralanan Güneş'i Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Güneş, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.