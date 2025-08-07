62’nci Uluslararası Troya Festivali'ne geri sayım

Çanakkale’nin en önemli kültür ve sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Troya Festivali, bu yıl 9-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında 62’nci kez düzenlenecek. Festival, bu sene de kentin çeşitli noktalarında birbirinden renkli etkinliklerle gerçekleşecek. Festivalin resmi açılış programı ise 10 Ağustos 2025 Pazar günü Troya Antik Kenti'nde düzenlenecek.

Müzik dinletisi ile başlayacak olan program, Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü'nün 2005 yılında aramızdan ayrılan, kentimizin ve dünyanın sayılı kültür miraslarından Troya Antik Kenti'nin unutulmaz kazı başkanı, fahri hemşehrimiz Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann adına takdim edilmesi ile devam edecek. Programda ayrıca 62. Uluslararası Troya Festivali Afiş Yarışması Ödül Töreni de gerçekleşecek.

9-13 Ağustos tarihleri arasında, konserlerden dans gösterilerine, tiyatrolardan sergilere, söyleşilerden atölye çalışmaları ve spor etkinliklerine kadar dolu dolu bir içerik Çanakkalelileri bekliyor olacak. Çanakkale'nin en köklü etkinliklerinden biri olan 62. Uluslararası Troya Festivali ile kültür, sanat, spor ve eğlence dolu bir beş gün yaşanacak.

Festival kapsamında Emre Fel ve Eda Baba Özgürlük Parkı’nda konser verecek. Ayrıca Sunay Akın da Çanakkalelilerle buluşacak.