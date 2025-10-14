63 kişinin ölümünden sorumlu ama savcı ev hapsi istedi!

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesindeki Tutar Yapı Sitesi'nin C bloku yıkıldı. 63 kişinin hayatını kaybettiği binada 12 kişi de yaralandı. Kolon keserek zemin ve birinci katları birleştirdiği iddiasıyla 22.5 yılla yargılanan 3 sanıktan Bekir Baloğlu için savcı, ‘ev hapsi' talep etti. Bu durum ailelerin tepkisine neden oldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Tutar Yapı Sitesi'nin teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya, C Blok’un zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları ileri sürülen sanıklar Bekir Baloğlu ve oğlu Osman Baloğlu hakkında ‘‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’’ suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

17 Ekim Cuma günü karar çıkması beklenen davada savcı mütalaasını verdi. Savcı, mütalaasında zemin ve birinci katların ağır tadilat yapılarak birleştirildiğine, dairelerin 'mesken' vasfından çıkartılıp, 'ofis-büro' olarak tasarlandığına dikkati çekti. Mütalaada ‘‘Tadilattan sorumlu olan kişinin Osman Baloğlu olduğu, babası Bekir Baloğlu'nun tadilatın başından sonuna kadar ilgilendiği, tadilata karşı çıkan apartman sakinlerini tehdit ettiği’’ ifadeleri yer aldı. Aynı mütalaada ‘‘63 kişinin ölümünde dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan sanıklar açısından bilinçli taksir koşullarının oluştuğu anlaşılmaktadır’’ denildi.

KÖTÜ BİR SÜRPRİZ

Savcı, sanıklar Osman Baloğlu ve Cüneyt Akkaya'nın tutukluluk hallerinin devamına, sanık Bekir Baloğlu'nun ev hapsi, yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi. Yaklaşık 16 aydır tutuklu olan Bekir Baloğlu, hepatit-B hastalığı ve kalp yetmezliği olduğunu öne sürerek, beraatını talep etti.

Tutar Yapı Sitesi'nde hayatını kaybedenlerin avukatlarından Gülsüm Özdoğru BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Savcının mütalaası bize çok kötü bir sürpriz oldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bizi hep böyle kötü anlamda şaşırttı ne yazık ki. Çünkü öncesinde de 63 insanın saniyeler için korkunç bir şekilde öldüğü dosyada sadece 4,5 ay yürüttüğü soruşturmada takipsizlik kararı vermişti, Osman ve Bekir Baloğlu’nun 16 ay boyunca ifadesini bile almamıştı. Biz ne bilinçli taksire ne de herhangi birinin tahliye edilmesine razıyız. Ülkemizde kırmızı ışıkta fren yapmadan geçerken bir insanı öldüren bir sürücü olası kast ile adam öldürmekten yargılanırken Osman ve Bekir Baloğlu olayların neresinde ‘fren yapmış?’” diye konuştu.

“Tadilatı yapmama konusunda apartman sakinleri ikaz ettiğinde branda çekip gizli saklı devam etmişler, Çukurova Belediyesi’ne şikâyet edildiklerinde Bekir Baloğlu şikâyet edenleri silah göstermek suretiyle tehdit etmiş…” diyen Özdoğru sözlerini şöyle sürdürdü: “Neden Bekir Baloğlu için tahliye talebinde bulunuyor Sayın Savcı? Bekir Baloğlu ile diğer sanıklar arasındaki fark ne? Yaşlı mı diye düşünüyoruz, 60 yaşında, emeklilik yaşına bile erişmemiş, nasıl yaşlı olabilir? Hasta mı diye düşünüyoruz, sunduğu hastalıklar hakkında Adli Tıp Kurumu’ndan alınmış herhangi bir rapor olmamakla beraber şeker hastalığından öte gitmeyen rahatsızlıkları var. Bu ülkede son evre kanser hastalarının tutuklu yargılandığını biliyoruz.

Umuyoruz ki Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi ‘şehit’ olarak nitelendirilen 63 canı öldürmekle yargılanan sanıklara hak ettikleri cezayı verir ve tutuklu yargılanmalarını sağlar. Birçok dosyada olduğu gibi bu insanlar firar ettikten sonra sadece bir kağıt parçası üzerinde sevdiklerimizi öldürdüklerini tescil eden karar ne bizi ne de kamu vicdanını rahatlatmayacak çünkü.”