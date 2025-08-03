64 futbol sahalık turizm yağması

Türkiye’nin birçok noktasında yaşanan orman yangınlarına müdahalede gösterilen zafiyet, binlerce hektar orman alanına küle çevirdi.

Yangınlara etkili müdahale edilememesi, eğitimli ve donanımlı kadro eksikliği tartışmalarını bir kez daha gündeme taşırken gözler, AKP döneminde tahrip edilen orman alanlarının büyüklüğüne çevrildi. AKP iktidarında hemen her yıl on binlerce hektar orman alanı ormancılık dışı faaliyetlere açıldı. 2023’te 17 bin 733 olan ormancılık dışı faaliyetlere açılan orman alanı büyüklüğü, 2024’te 23 bin 53 hektara yükseldi.

32 HEKTARLIK ALAN

Ormanlar en çok, madencilik faaliyetleri için açılırken turistik tesisler için faaliyet izni verilen orman alanlarının büyüklüğü de dikkati çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre, AKP döneminde onlarca futbol sahası büyüklüğünde orman alanı, turistik tesis yapılması için kullanıma sunuldu.

AKP iktidarı döneminde turistik tesis için ormancılık dışı faaliyet izni verilen orman alanlarının büyüklüğü kayıtlara, 32 hektar olarak yansıdı. Buna göre, toplam 64 futbol sahası büyüklüğüne karşın gelen 32 hektar orman alanına turistik tesis inşa edildiği bildirildi.

Turistik tesis için faaliyet izni verilen orman alanlarının büyüklüğü, yıllara göre şöyle sıralandı:

2014: 15 hektar

2015: 8 hektar

2016: 7 hektar

2017: 1 hektar

2019: 1 hektar

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TALANIN BİLANÇOSU

Turistik tesislerin yanı sıra, Türkiye’de her yıl binlerce hektar alan ormancılık dışı çok sayıda faaliyete açılıyor.

AKP hükümetlerinde, ormancılık dışı faaliyet izni verilen orman alanlarının büyüklüğü, bazı yıllara göre şöyle gerçekleşiyor: