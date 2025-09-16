64 ilaç SGK'nin geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından aralarında KOAH ve diyabet ilaçlarının da olduğu 51'i yerli üretim 64 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan geri ödeme kapsamına alınan 64 ilaç hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Işıkhan yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından . 5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4 diyabet ilacı, 4 alerji aşısı, 4 antibiyotik, 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere 51 adedi yerli üretim toplam 64 adet ilaç geri ödeme listesine dahil edilmiştir'' ifadelerini kullandı.