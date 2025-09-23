Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

64 yıl kesinleşmiş cezası bulunuyordu: 11 yıldır aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında çeşitli suçlardan 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 yıldır aranan 56 yaşındaki E.G. Düzce'de yakalandı.

Güncel
  • 23.09.2025 10:33
  • Giriş: 23.09.2025 10:33
  • Güncelleme: 23.09.2025 10:40
Kaynak: AA
64 yıl kesinleşmiş cezası bulunuyordu: 11 yıldır aranan hükümlü yakalandı
Fotoğraf: AA

Hakkında 64 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve 11 yıldır aranan hükümlü E.G yakalandı.

E.G'nin yakalanmasına ilişkin operasyon Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, tarafından gerçekleştirildi.

Hükümlü, Düzce'de düzenlenen operayonla yakalandı.

E.G. hakkında "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma", "resmi belgede sahtecilik", "hırsızlık" suçlarından hakkında toplam 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

BirGün'e Abone Ol