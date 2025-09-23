64 yıl kesinleşmiş cezası bulunuyordu: 11 yıldır aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında çeşitli suçlardan 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 yıldır aranan 56 yaşındaki E.G. Düzce'de yakalandı.
Kaynak: AA
E.G'nin yakalanmasına ilişkin operasyon Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, tarafından gerçekleştirildi.
Hükümlü, Düzce'de düzenlenen operayonla yakalandı.
E.G. hakkında "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma", "resmi belgede sahtecilik", "hırsızlık" suçlarından hakkında toplam 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.