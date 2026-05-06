64 yıllık efsane gruptan yeni albüm

Rock müziğin efsane gruplarından The Rolling Stones, 25'inci albümünü çıkarıyor.

1962'de Londra'da kurulan grubun yeni albümü Foreign Tongues için New York’ta özel bir dinleme etkinliği düzenledi.

Grubun vokalisti Mick Jagger, Keith Richards ve Ronnie Wood, 14 şarkılık albümde rock’tan country’ye, blues’dan punk’a uzanan farklı türlere yer verdiklerini anlattı.

Kariyerinde 70 yıla yaklaşan ve 250 milyondan fazla albüm satan Rolling Stones, davulcu Charlie Watts’ın 2021’deki ölümünün ardından üçlü olarak yoluna devam ediyor. Grup, 2023’te yayımladığı Hackney Diamonds albümünün ardından yeni albümünde de aynı prodüktörle, Andrew Watt ile çalıştı.

Foreign Tongues albümünde efsane sanatçılar Steve Winwood ve Paul McCartney'nin yanı sıra The Cure’dan Robert Smith ve Red Hot Chili Peppers’tan Chad Smith gibi isimler de yer alıyor.

ALBÜM BİR AYDA KAYDEDİLDİ

Albümün kayıt sürecinin yaklaşık bir ayda tamamlandı. Jagger, “Sadece dört haftamızın olması bize bir aciliyet duygusu verdi. Stüdyoda çoğu zaman eğleniyoruz ama aynı zamanda çok yoğun bir konsantrasyon gerekiyor. Bir şarkının beş dakikasını gerçekten iyi değerlendirmek zorundasınız” dedi.

Mick Jagger, albümdeki 14 şarkının farklı türlere yayıldığını belirterek, “Bu albümün özelliği şu: Stones bir rock grubu ama aynı zamanda balad, country ya da dans müziği yapma kapasitesine de sahip. Bu yüzden tek bir tarza sıkışıp kalmıyoruz” dedi.