65 yaş aylığı ne kadar? 2025 yaşlılık maaşı ücreti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 65 yaşını aşmış herhangi bir kurumdan emeklilik elde etmemiş olan yurttaşlara bağladığı yaşlılık maaşı yani bir diğer adıyla 65 yaş aylığı 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla 2025 ücretlerinde artışa gidildi. Yaşanan artışın ardından yurttaşlar 65 yaş aylığı ne kadar sorusunun yanı sıra 2025 yaşlılık maaşı ücreti ne kadar sorusunu araştırdı. Peki 65 yaş aylığı ne kadar? İşte 2025 yaşlılık maaşı ücreti...

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası 65 yaş aylığında da ödeme miktarında artışa gidildiği açıklandı. 65 yaş aylığı 4.180,6 TL’den 4.664 TL'ye çıkarıldı.

2025 YAŞLILIK MAAŞI ÜCRETİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ve herhangi bir yerden emekliliği bulunmayan 65 yaş üzerindeki yurttaşlara ödenen sosyal yardım 2025 yaşlılık maaşı ücreti Ocak ayından itibaren 4.664 lira olarak duyuruldu.

65 yaş aylığı, yaşlılık maaşı şartları nedir?

65 yaş aylığı yani halk arasında yaşlılık maaşı olarak bilinen ödemeyi alabilmek için başvuruda bulunacak yurttaşların aşağıdaki şartları tamamlaması gerekmektedir:

65 yaşını doldurmuş olan,

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

Zamlı 65 yaş aylığı ne zaman yatacak?

Zamlı 65 yaş aylığı, Ocak ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına geçeceği öğrenildi.