65 Yaş Aylığı Ne Kadar? 2026 Güncel 65 Yaş Aylığı Ücreti Açıklandı

2026 yılıyla birlikte 65 yaş aylığı alan vatandaşların yakından takip ettiği yeni ödeme tutarı belli oldu. En çok merak edilen “65 yaş aylığı 2026 ne kadar oldu?” sorusu, açıklanan tabloyla birlikte netlik kazandı. Yeni dönemle birlikte hem eski maaş hem de yapılan zam oranı detaylarıyla ortaya çıktı.

65 YAŞ AYLIĞI 2026’TA NE KADAR OLDU?

Temmuz–Aralık 2025 döneminde 65 yaş aylığı 5.315,6 TL olarak ödeniyordu. Yeni dönemde bu tutara 989,2 TL zam yapıldı ve Ocak–Temmuz 2026 dönemi 65 yaş aylığı 6.304,8 TL seviyesine yükseldi.

65 YAŞ AYLIĞI 2025 – 2026 KARŞILAŞTIRMASI

Dönem 65 Yaş Aylığı Tutarı Temmuz – Aralık 2025 5.315,6 TL Gelen Zam 989,2 TL Ocak – Temmuz 2026 6.304,8 TL

Tabloya bakıldığında 65 yaş aylığı 2026 güncel tutarı ile destek miktarının arttığı görülüyor.

65 yaş aylığı 2026 ne kadar oldu? 2026 yılında 65 yaş aylığı 6.304,8 TL olarak belirlendi. 65 yaş aylığına ne kadar zam yapıldı? 65 yaş aylığına 989,2 TL zam yapıldı. Önceki dönem 65 yaş aylığı kaç TL idi? Temmuz–Aralık 2025 döneminde 65 yaş aylığı 5.315,6 TL olarak ödeniyordu. Yeni 65 yaş aylığı ödemeleri hangi dönem için geçerli? Yeni zamlı tutar Ocak–Temmuz 2026 dönemi için geçerlidir.

SONUÇ: 2026 65 YAŞ AYLIĞI DESTEK TUTARI ARTTI

2026 güncel 65 yaş aylığı 5.315,6 TL’den 6.304,8 TL’ye yükseldi. Yeni dönem 65 yaş aylığı gelişmeleri yakından takip edilmeyi sürdürüyor.