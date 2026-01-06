65 Yaş Aylığı Ne Kadar? 2026 Yaşlılık Maaşı Ücreti

Devlet tarafından hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlara sağlanan 65 yaş aylığı, 2026 yılına girilmesiyle birlikte yeniden güncellendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü bu destek programında, TÜİK’in açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileri belirleyici oldu. Peki, 2026 yaşlılık maaşı ne kadar? Zamlı tutarlar ve ödeme detayları merak ediliyor.

2026 YAŞLILIK MAAŞI ZAMMI NASIL BELİRLENDİ?

65 yaş aylığı, memur maaş katsayısına endeksli olarak artırılıyor. 5 Ocak’ta açıklanan Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve emekli maaş zam oranları kesinleşti.

Memur ve memur emeklileri zam oranı: %18,60

%18,60 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: %12,19

Bu artışlar doğrultusunda, 2026 yaşlılık maaşı da %18,60 oranında zamlandı.

2026 ZAMLI 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayı itibarıyla 5.390 TL olarak ödenen 65 yaş aylığı, Ocak 2026 zammı sonrası yeni tutarına kavuştu.

2026 65 Yaş Aylığı Tutarı

Dönem 65 Yaş Aylığı (TL) Temmuz 2025 5.390 TL Ocak 2026 (Zamlı) 6.393 TL

Buna göre 2026 yaşlılık maaşı ücreti 6.393 TL olarak uygulanacak.

65 YAŞ AYLIĞI KİMLERE VERİLİYOR?

65 yaş aylığı, belirli şartları taşıyan vatandaşlara devlet tarafından sağlanan düzenli bir sosyal yardımdır.

65 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması,

Gelir kriterlerini sağlamak

Bu şartları taşıyan vatandaşlar, 2026 yılında zamlı yaşlılık maaşından yararlanmaya devam edecek.

YAŞLILIK MAAŞI AYIN KAÇINDA ÖDENİYOR?

65 yaş aylığı ödemeleri, vatandaşların doğum yılının son rakamına göre belirlenen takvim doğrultusunda yapılmaktadır.

Son rakamı 0 ve 5 olanlar: Ayın 5’inde

olanlar: Ayın Son rakamı 1 ve 6 olanlar: Ayın 6’sında

olanlar: Ayın Son rakamı 2 ve 7 olanlar: Ayın 7’sinde

olanlar: Ayın Son rakamı 3 ve 8 olanlar: Ayın 8’inde

olanlar: Ayın Son rakamı 4 ve 9 olanlar: Ayın 9’unda

2026 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

2026 yılı itibarıyla 65 yaş aylığı 6.393 TL olarak belirlendi.

2026 yaşlılık maaşı zammı yüzde kaç?

Yaşlılık maaşına Ocak 2026 itibarıyla %18,60 oranında zam yapıldı.

65 yaş aylığı her ay mı ödeniyor?

Evet, 65 yaş aylığı her ay düzenli olarak ödenmektedir.

En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklileri için %18,60 zam sonrası en düşük memur maaşı 59 bin 896 TL’ye yükseldi.

65 yaş aylığı, yaşlılık maaşı şartları nedir?

65 yaş aylığı yani halk arasında yaşlılık maaşı olarak bilinen ödemeyi alabilmek için başvuruda bulunacak yurttaşların aşağıdaki şartları tamamlaması gerekmektedir:

65 yaşını doldurmuş olan,

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

Zamlı 65 yaş aylığı ne zaman yatacak?

Zamlı 65 yaş aylığı, Ocak ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına geçeceği öğrenildi.