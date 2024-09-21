656 milyarlık Hazine Garantisi 2024'e devretti

Sayıştay, 2023 Genel Uygunluk Bildirimi raporunda Hazine garantili borçların yarattığı tahribat bir kez daha açığa çıktı. Çoğu iktidara yakın müteahhitler tarafından üstlenilen yap, işlet, devret modeli ile yapılan Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) benzeri finansman modelleri kapsamında verdiği garantilerin kamuya maliyeti de raporda kendisine yer buldu.

Buna göre 2023 yılında kur farkı hariç verilen garanti tutarının 96 milyar 568 milyon 665 bin 675,55 Türk Lirası olarak gerçekleştiği belirtildi.

2023 yılında Hazine garantili dış kredi kullanan kamu kurum ve kuruluşları tarafından 94 milyar 376 milyon TL tutarında ödeme yapılırken bu tutarın 17 milyar 887 milyon TL'sini kur farkı oluşturdu.

Sayıştay’ın 2023 yılı hazine garantili borç hesaplarına ilişkin olarak yaptığı incelemede, hazine garantili borç miktarında devir, garanti verilmesi, ödeme, kur farkı ve düzeltme gibi işlemler sonucunda projelerin yarattığı karadelik ortaya çıktı.

Döviz kurundaki artış kaynaklı 251 milyar 519 milyon 176 bin 538,45 TL kur farkı ödemesi ile Hazine garantilerinin tutarı 2023’de toplam 348 milyar 317 milyon 726 bin 773,13 TL oldu.

2024 yılına devreden garanti tutarı ise 656 milyar 435 milyon 199 bin 838,26 TL oldu.