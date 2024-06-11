66 yaşındaki çalışan iş cinayetinde öldü

Emek Servisi

Manisa’nın Kula ilçesinde, cüruf ocağında, 10 metre yükseklikten alt yola düşen kamyonun 66 yaşındaki şoförü Ömer Selendili, hayatını kaybetti.

Selendili’nin cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Rize Gündoğdu Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan 35 yaşındaki Ali Aydın ise devrilen vincin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vincin altından yaralı kurtarılan Aydın, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Aydın’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Ömer Selendili

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kamyonla çarpışan işçi servisindeki 1’i ağır 26 işçi yaralandı. Kaza, İzmit-Akmeşe yolunda meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü ile karşı yönden gelen kamyon çarpıştı.

Kazada midibüsteki 26 işçi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, midibüs sürücüsünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.