663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son günü, tozkoparan boydaki pehlivanların müsabakalarıyla başladı.

Sarayiçi'nde baş boyu hariç diğer tüm boylarda 16'şar pehlivan güreşecek. Baş boyunda ise 8 pehlivan mücadele edecek.

Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesinin de yapılacağı bugünkü programda başpehlivanlar, öğle saatlerinde çeyrek final müsabakaları için çayıra çıkacak.

Dün gerçekleşen başpehlivanlık üçüncü tur müsabakaları sonunda Serhat Gökmen, Mustafa Arslan, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Enes Doğan, Ali Gürbüz, Hamza Özkaradeniz ve Mustafa Taş, çeyrek finale adını yazdırmıştı.

Organizasyon, başpehlivanlık final güreşi ve ödül töreniyle sona erecek.

Başpehlivanlık final güreşlerini izlemek ve ödül törenine katılmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da Sarayiçi Er Meydanı'na gelmesi bekleniyor.